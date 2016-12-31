政大教授因同志身分被迫辭去董事 指台灣世展會說謊
〔記者蕭玗欣／台北報導〕世界展望會29日曾針對反同志婚姻發出新聞稿，澄清2014年「世展會不僱用同志」的新聞是美國展望會的行為，與台灣世展會無關。不過，政治大學社會工作研究所副教授王增勇30日在部落格直指台灣世展會說謊，自己在2008年受聘為世展會董事，卻因同志身分曝光，同年9月就被董事會要求辭職，「理由是董事對外代表世展會，服務孩子應該保持純潔的形象」。
王增勇2008年受聘為世展會董事，但因同志身分被得知，當時董事會向他表示，捐款人已因此質疑世展會，希望王增勇能用模糊的理由主動提出辭呈，不要留下任何紀錄。王增勇在部落格表示，「我雖然被告知很多理由，但我知道我被要求辭職就是因為我的同志身分。我對原住民福利、非營利組織與國際援助的專業在當下因為我的同志身分被否定」。
王增勇寫下，「這是我生平第一次因為同志身分而遭受歧視的經驗」，當時我同意主動提出辭職，但拒絕以模糊理由提出，寫了一封將近3千字的辭職信，讓世展會知道這是一起歧視同志的事件。
王增勇表示，多年來一直沒有公布這件事，是因為不想傷害世展會，如今看到澄清新聞稿才知道，「世展會並沒有真正面對自己對同志的歧視」，當時也曾在辭職信提及，歷史不會忘記這件事。
王增勇更痛批，世展會寫新聞稿的用意，無非是恐懼同志認養人會停止捐款，而沒有真正面對自己的言行不一；世展會一方面說「愛人如己」，但另一方面又告訴同志，「你們是骯髒不純潔的，不配代表世展會」。
台灣世展會：對王教授感到抱歉
台灣世界展望會對此回應，關於王增勇教授於個人部落格貼出〈那一年，我因為同志身份被迫請辭世展會董事〉一文，如同王教授文中所言，台灣世界展望會是專注於兒童關顧與貧窮問題之機構，台灣世界展望會無意也無能參與台灣社會爭議性極大的同志議題。在8年前台灣社會對性傾向議題尚較保守之環境下，王教授受聘擔任本會董事，但本會在知悉王教授為出櫃同志並積極參與同志平權運動後，因恐被誤認為本會亦積極參與並支持同志運動，所以在極為遺憾之情況下，請王教授辭去董事，至今仍感抱歉。本會先前聲明中謂其員工之任用升遷，及其服務之對象選擇不受性向影響，的確屬實，可受檢驗。
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標題：政大教授因同志身分被迫辭去董事 指台灣世展會說謊
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