| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
總統府年終記者會 陳建仁率先談年金改革 揮別菜臉色 漢方智慧來幫忙 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 生活

政大教授因同志身分被迫辭去董事 指台灣世展會說謊

2016-12-31  09:54

〔記者蕭玗欣／台北報導〕世界展望會29日曾針對反同志婚姻發出新聞稿，澄清2014年「世展會不僱用同志」的新聞是美國展望會的行為，與台灣世展會無關。不過，政治大學社會工作研究所副教授王增勇30日在部落格直指台灣世展會說謊，自己在2008年受聘為世展會董事，卻因同志身分曝光，同年9月就被董事會要求辭職，「理由是董事對外代表世展會，服務孩子應該保持純潔的形象」。

王增勇2008年受聘為世展會董事，但因同志身分被得知，當時董事會向他表示，捐款人已因此質疑世展會，希望王增勇能用模糊的理由主動提出辭呈，不要留下任何紀錄。王增勇在部落格表示，「我雖然被告知很多理由，但我知道我被要求辭職就是因為我的同志身分。我對原住民福利、非營利組織與國際援助的專業在當下因為我的同志身分被否定」。

王增勇寫下，「這是我生平第一次因為同志身分而遭受歧視的經驗」，當時我同意主動提出辭職，但拒絕以模糊理由提出，寫了一封將近3千字的辭職信，讓世展會知道這是一起歧視同志的事件。

王增勇表示，多年來一直沒有公布這件事，是因為不想傷害世展會，如今看到澄清新聞稿才知道，「世展會並沒有真正面對自己對同志的歧視」，當時也曾在辭職信提及，歷史不會忘記這件事。

王增勇更痛批，世展會寫新聞稿的用意，無非是恐懼同志認養人會停止捐款，而沒有真正面對自己的言行不一；世展會一方面說「愛人如己」，但另一方面又告訴同志，「你們是骯髒不純潔的，不配代表世展會」。

台灣世展會：對王教授感到抱歉

台灣世界展望會對此回應，關於王增勇教授於個人部落格貼出〈那一年，我因為同志身份被迫請辭世展會董事〉一文，如同王教授文中所言，台灣世界展望會是專注於兒童關顧與貧窮問題之機構，台灣世界展望會無意也無能參與台灣社會爭議性極大的同志議題。在8年前台灣社會對性傾向議題尚較保守之環境下，王教授受聘擔任本會董事，但本會在知悉王教授為出櫃同志並積極參與同志平權運動後，因恐被誤認為本會亦積極參與並支持同志運動，所以在極為遺憾之情況下，請王教授辭去董事，至今仍感抱歉。本會先前聲明中謂其員工之任用升遷，及其服務之對象選擇不受性向影響，的確屬實，可受檢驗。

廣告
  • 政大教授王增勇（右二）在部落格指台灣世展會說謊，自己在2008年受聘為世展會董事，卻因同志身分曝光，同年9月就被董事會要求辭職。（資料照，記者方賓照攝）

    政大教授王增勇（右二）在部落格指台灣世展會說謊，自己在2008年受聘為世展會董事，卻因同志身分曝光，同年9月就被董事會要求辭職。（資料照，記者方賓照攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 世界展望會 同志 王增勇
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
- 迎接2017！好友派對輕鬆辦！
❉歡聚一堂沙拉盤
❉人見人愛開胃菜
❉Party點心150道
❉Happy飲品31款
轉寄

標題：政大教授因同志身分被迫辭去董事 指台灣世展會說謊


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月31日‧星期六‧丙申年臘月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.