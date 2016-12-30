誰說梯橋退燒？ 南投規劃最長的受天宮天空步道
圖為信義鄉琉璃光之橋。（記者謝介裕攝）
〔記者謝介裕／南投報導〕梯橋景點在一片退燒之際，南投縣府仍計畫在道教聖地名間鄉受天宮，打造號稱全台全長的天空步道工程，引發正反兩面看法，以致縣府對該計畫更加謹慎，目前已先編列5000萬元規劃費，將採「先徵圖、後施工」2階段方式進行，避免竹山鎮瑞龍瀑布空中觀景台招惹民怨事件重演。
繼竹山太極峽谷天梯、南投天空之橋、信義琉璃光之橋（玻璃吊橋）、中寮龍鳳瀑布天空步道後，縣府也計畫在名間鄉松柏嶺遊憩區，以受天宮為主軸，闢建名稱暫訂為望月橋、彩虹橋與玄天橋銜接而成的「天空步道」，總長約450公尺，屆時完工該步道總長度將睥睨全台所有的梯橋。
惟外界看法兩極化，名間鄉長陳文德、代表會主席陳永生等人，認為對地方發展有正面助益，但更多人擔憂的是，上述四個地區梯橋觀光熱度，可說是每況愈下，受天宮天空步道工程總經費約2億元，萬一無法吸引人潮，豈不浪費公帑？
民進黨南投縣黨部主委陳昭煜、縣議會總召陳翰立指出，針對該步道，縣府在明年度預算編列5000萬元規劃費，綠營雖未予以刪減，讓縣府放手去做，但一定會善盡監督職責，希望藍營縣長林明溱要做好「敢擔當、拼輸贏」的準備，不要到時候人潮、錢潮不如預期，又牽拖一堆理由、怪東怪西，並建議縣府對受天宮天空步道的規劃，最好能與上述4座梯橋有區隔，否則，一味比長度、比規模大小，恐難吸引遊客目光，值得縣府三思﹗
縣府觀光處長王源鍾表示，針對議員的鞭策，縣府會更加留意、謹慎該天空步道規劃工作，預計明年農曆春節前，將先上網公告「徵圖」，再由評審委員依設計特色、圖樣以及有無符合環保、水保等標準進行評選，並強調，受天宮每年朝聖信眾達4、500萬人次，加上位在參山國家風景區的豐沛自然資源，相信該天空步道在結合上述人文風光與宗教文化下，絕對有賣點，進而為地方發展注入一股新活力。
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