公費留學考試放榜 原住民學生增額錄取達17人

2016-12-30 19:42

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部今天公告105年公費留學考試錄取名單，總計錄取101名，其中「一般公費留學」錄取78名、「原住民公費留學」錄取17名、「身心障礙公費留學」錄取4名及「勵學優秀公費留學」錄取2名。國際司長楊敏玲表示，今年度原住民公費留學預定錄取名額10名，實際錄取17名，較預定錄取名額增加7名，佔錄取名額的17％，藉以加強鼓勵原住民生出國進修，並培育各專業領域的原住民高階人才。

錄取的原住民公費留學生，出國進修的研究領域除了原住民族文化之外，也包括了東南亞政經發展與區域整合、拉丁美洲區域研究、弱勢教育、表演藝術（導演、劇場設計、表演藝術產業）、國際組織與國際法、公法學、兒童臨床心理學、疫病調查與防治等各種不同的專業領域。

105年起公費留學考試獎助以攻讀博士學位為主，但「藝術」學群及「建築、規劃與設計」學群部分學門之研究領域仍得攻讀碩士學位。原住民、身心障礙及勵學優秀三類特殊身分公費留學受獎生，仍維持可選擇攻讀碩士或博士學位。

此外，為配合國家政策需求及國際環境脈動，105年公費留學考試應考學門，新增東南亞區域研究及中東區域研究等新興學門，並為延續尖端科技領域人才養成，於部分學門納入尖端科技研究領域，如資通訊技術與應用、網路通訊及能源科技等；且新增科技傳播、人口學、海洋地球物理及疫情管控等多項學門。

教育部在公費留學考試線上報名資訊網站，設有成績查詢系統（http://gra103.aca.ntu.edu.tw/bicerexam/scoq/sco_query2.asp），考生可逕行上網查詢成績。公費留學考試錄取名單公布於教育部國際及兩岸教育司網頁（http://depart.moe.edu.tw/ed2500/）。