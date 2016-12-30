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太丟臉遭神切割？港網民：「竊鮑女」是中國人假扮的

2016-12-30  21:42

〔即時新聞／綜合報導〕3名20多歲的香港女子來台參加友人婚禮，平安夜在知名海鮮餐廳「上引水產」摸走鮑魚、牡丹蝦、生蠔等高檔海鮮，遭保全逮捕。今檢方裁定不起訴該3名女子，但事件躍上國際後，大批香港網民急切割，指出該3名女子是中國人假扮來污衊香港的，但台警署已確認她們為香港人無誤。

據《蘋果》報導，現年分別為25歲的徐佩沂、21歲的廖嘉明、22歲的莊雅文，因竊取高檔海鮮並帶到廁所食用被警方逮捕，雖與受害業者和解，並哭成淚人兒頻頻致歉，但香港民眾卻毫不買單，臉書網頁上有港媒以「香港之恥」形容3女，並叫她們不要返港，更有網友爆氣留言：「支那雞假扮港女滋事！招搖撞騙」、「沒有辦法證明他們是香港土生土長，真正土生土長的香港人不會這樣做」；還有網友在臉書向台灣人道歉表示：「先說聲抱歉，他們是來自某強國剛移民來香港的。」竊鮑事件似乎讓不少香港網民感到丟臉崩潰。

雖有網友以姓的拼音欲證實這3位竊鮑女子來自中國，但經警方查證後，確認3人家住香港，且全都由香港入境台灣，並持香港特別行政區護照出庭受審，確定是香港籍無誤。

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  • 3名港籍女子在平安夜於高檔海鮮餐廳竊取海鮮遭送辦。（資料照，記者王冠仁翻攝）

    3名港籍女子在平安夜於高檔海鮮餐廳竊取海鮮遭送辦。（資料照，記者王冠仁翻攝）

  • 港網民認為，犯下竊盜罪的3名女子應為中國籍。（圖擷自臉書）

    港網民認為，犯下竊盜罪的3名女子應為中國籍。（圖擷自臉書）

  • 雖不少香港網友崩潰，認為是中國人假扮來污衊香港的，但警方已證實她們為香港籍無誤。（圖擷自「升旗易得道」臉書粉絲專頁）

    雖不少香港網友崩潰，認為是中國人假扮來污衊香港的，但警方已證實她們為香港籍無誤。（圖擷自「升旗易得道」臉書粉絲專頁）

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相關關鍵字： 上引水產 丟臉 偷竊 香港 鮑魚
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