猛禽鼠藥中毒身亡 8成黑翅鳶驗出殘藥

2016-12-30 18:21

［記者黃旭磊／高雄報導］南部草鴞、黑翅鳶誤食鼠藥死亡，保育人士調查誤食數量達8成。

高雄市野鳥學會今天表示，先前於立法院公布高雄旗山草鴞因滅鼠藥死於巢位中影像，引發社會重視，29日再舉辦105年草鴞保育行動平台第二次專家會議，得知嘉義、台南、高雄、屏東發現二次中毒頻繁，「死亡的猛禽體內檢測出鼠藥比例非常高，黑翅鳶達8成、連大冠鷲都驗出4成以上滅鼠藥。」

高雄市野鳥學會總幹事林昆海說，草鴞以老鼠為主食，每年年終11-12月為各地滅鼠週，民眾投藥、老鼠吃藥、猛禽再吃鼠變成二次中毒，「在旗山郊區眼見草鴞青鳥死在巢穴，幼鳥不知去處。」

農委會林務局、屏東林管處及動植物防檢局及中華鳥會副秘書長李益鑫、高雄市野鳥學會理事長鳥會林世忠及中研院前研究員劉小如等保育人士，與會討論南部地區草鴞回播反應。

在場人士反應，鳥友長期觀查高雄燕巢和旗山草鴞巢區，草鴞喜歡低海拔草生環境，會將白茅草壓攏，整理成如隧道般巢位，每年10、11月和2、3月是繁殖期，一次可生下約五顆蛋，孵化率高，但受到棲地干擾和食物來源毒害，「成功活過第二年的雛鳥比例低於50%。」

劉小如說，感謝農委會動植物防檢局於104年停辦全國滅鼠周，105年停止補助經費，103年-105年全國滅鼠藥用量減半，政府應再進行鳥類、兩棲、爬蟲、昆蟲等生物類群鼠藥檢測，建立鼠藥環境背景值，了解環境累積或毒害情況。