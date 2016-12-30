宜市、羅東跨完年 再到佛大迎曙光

除了迎曙光，縣府也邀請民眾明天跨年來敲祈福鐘，祝來年平安。（記者林敬倫攝）

2016-12-30 17:50

［記者林敬倫／宜蘭報導］跨年夜即將到來，宜蘭市及羅東鎮均有大型晚會活動，全能女神安心亞及歌手林凡都將陪縣民一起跨年，宜蘭縣政府表示，跨年活動結束後，民眾別急著回家，不妨到佛光大學，喝上一杯熱騰騰的金棗茶，再一起敲鐘祈福，迎接新年第一道曙光。

宜蘭市與羅東鎮明晚同時舉行跨年晚會，宜蘭市請來了全能女神安心亞及歌手戴愛玲、鄧福如等人熱力開唱；羅東鎮則請來林凡、米可白等藝人陪民眾跨年；活動地點分別在新月廣場及中山公園。

至於自102年開始舉辦佛光迎曙光活動，今年由宜蘭縣政府、宜蘭縣議會、礁溪鄉公所及佛光大學共同主辦，地點就在佛大懷恩堂前廣場，活動結合礁溪在地的金棗產業，在現場準備金棗茶、金棗糖供參與民眾使用。

宜蘭縣政府工商旅遊處表示，活動以「金棗（今早）來撞鐘，好運袂走鐘」為口號，除提供金棗相關產品，也邀請民眾一起撞鐘祈福，感恩過去一年來的順利與平安。

另外，東道主佛光大學也提供了「平安粥」給參與民眾暖身心，校內熱音社、吉他社及太鼓社也將輪番演出，佛大主任秘書許文傑表示，佛大是全國最美的校園，許多遊客特別來校駐足流連，來這裡看新年第一道屬光，絕對值回票價。

至於前往佛大的交通運輸資訊，縣政府表示，元旦當天將分別在礁溪轉運站及立體停車場提供接駁車，從清晨4點半到早上9點，每半小時1班車，以循環的方式接送民眾上下山，歡迎大家多加利用。