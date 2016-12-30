| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
揮別菜臉色 漢方智慧來幫忙 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 生活

宜市、羅東跨完年 再到佛大迎曙光

除了迎曙光，縣府也邀請民眾明天跨年來敲祈福鐘，祝來年平安。（記者林敬倫攝）

2016-12-30  17:50

［記者林敬倫／宜蘭報導］跨年夜即將到來，宜蘭市及羅東鎮均有大型晚會活動，全能女神安心亞及歌手林凡都將陪縣民一起跨年，宜蘭縣政府表示，跨年活動結束後，民眾別急著回家，不妨到佛光大學，喝上一杯熱騰騰的金棗茶，再一起敲鐘祈福，迎接新年第一道曙光。

宜蘭市與羅東鎮明晚同時舉行跨年晚會，宜蘭市請來了全能女神安心亞及歌手戴愛玲、鄧福如等人熱力開唱；羅東鎮則請來林凡、米可白等藝人陪民眾跨年；活動地點分別在新月廣場及中山公園。

至於自102年開始舉辦佛光迎曙光活動，今年由宜蘭縣政府、宜蘭縣議會、礁溪鄉公所及佛光大學共同主辦，地點就在佛大懷恩堂前廣場，活動結合礁溪在地的金棗產業，在現場準備金棗茶、金棗糖供參與民眾使用。

宜蘭縣政府工商旅遊處表示，活動以「金棗（今早）來撞鐘，好運袂走鐘」為口號，除提供金棗相關產品，也邀請民眾一起撞鐘祈福，感恩過去一年來的順利與平安。

另外，東道主佛光大學也提供了「平安粥」給參與民眾暖身心，校內熱音社、吉他社及太鼓社也將輪番演出，佛大主任秘書許文傑表示，佛大是全國最美的校園，許多遊客特別來校駐足流連，來這裡看新年第一道屬光，絕對值回票價。

至於前往佛大的交通運輸資訊，縣政府表示，元旦當天將分別在礁溪轉運站及立體停車場提供接駁車，從清晨4點半到早上9點，每半小時1班車，以循環的方式接送民眾上下山，歡迎大家多加利用。

廣告
  • 佛大太鼓社將在迎曙光活動中表演。（記者林敬倫攝）

    佛大太鼓社將在迎曙光活動中表演。（記者林敬倫攝）

  • 民眾跨完年後，可登上佛光大學欣賞曙光。（記者林敬倫攝）

    民眾跨完年後，可登上佛光大學欣賞曙光。（記者林敬倫攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 宜蘭 迎曙光 金棗
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
便當菜✤韓國海苔卷
豬肉翡翠麵疙瘩
白木耳桂圓紅棗露
煥然一新冰箱收納法
轉寄

標題：宜市、羅東跨完年 再到佛大迎曙光


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月30日‧星期五‧丙申年臘月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.