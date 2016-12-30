諾羅病毒猖獗 高市衛生局籲遊日避免生食

2016-12-30 16:24

〔記者洪定宏／高雄報導〕每年冬季與初春時期，為諾羅病毒流行期，高雄衛生局強調，日本、韓國與中國今年的疫情上升，特別是日本比過去更加嚴重，提醒民眾前去旅遊過程，避免生食，並注意個人衛生習慣，在自助餐廳取餐過程，要避免交談。

衛生局指出，諾羅病毒潛藏在人類的糞、尿，若上完廁所不洗手或沒洗乾淨，在進食過程，就會將病毒吃下肚，並透過口水傳染給他人，如果餐飲業者衛生習慣不佳，可能污染生鮮食品，通常感染後1至3天開始出現上吐下瀉的腸胃炎症狀。

衛生局表示，諾羅病毒傳染範圍主要在學校、醫院、收容與安養機構，以高雄為例，校園佔了7成，主要是個人衛生習慣不佳（上廁所不洗手或沒洗乾淨），以及「你一口、我一口」的分食行為造成，所幸未見重症發生。

衛生局提醒民眾落實防治5步驟，以肥皂水徹底洗手（特別是上廁所後及進食期間或準備食物之前）、徹底煮熟（特別是貝類）、環境消毒（用1000PPM漂白水擦拭）、嘔吐與排泄物處理（用5000PPM漂白水消毒，再沖入下水道，處理時戴手套與口罩）、生病在家休息（餐飲業員工應於症狀解除48小時後，才可上班）。