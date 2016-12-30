北市推貓、狗動物安養機構 照顧寵物餘生

2016-12-30 13:50

〔記者聶瑋齡／台北報導〕今動保處舉行台北市動物安養機構啟航記者會，因應「動物保護法」政府明年流浪動物零撲殺政策，以及貓、狗老、病、攤的空間照顧需求，動保處輔導民間成立動物安養機構，讓北本市犬貓擁有安寧終老的照護場所，協助無法再照顧寵物的飼主，人道照顧寵物餘生。

動保處於今年9月公告施行「台北市動物安養機構輔導要點」，建立動物安養機制，協助無法續養寵物的飼主找到合適的照護機構。目前已有寵樂動物醫院、楊動物醫院、中研動物醫院與台灣諾亞方舟動物同樂協會等4家取得北市動物安養機構認證。

動保處表示，目前動物安養機構分為二種：獸醫診療機構，以罹患慢性疾病或長期傷殘而需要長期醫療之動物為照顧對象：特定寵物寄養業者，以年滿七歲以上動物為照顧對象。

動保處處長嚴一峯表示，現在7到9歲的貓狗越來越多，老、病、癱的貓狗需提供方法照顧。市府提供經費補助，新增設備最高補助20萬元，租金最高補助1萬元，照顧的職員有一千至一萬元的補助，明年編列了72萬計劃補助參與的動物醫院與寄養機構。

嚴一峯說，英國一個人照顧8隻，台灣法規40至60隻的人狗比實在差太多，實值空間與容忍流浪動物的心理空間需要推廣，一個文明的國家，狗貓是不應該流浪的，北市朝動物友善城市邁進。

台灣諾亞方舟動物同樂協會戈家黎分享成立安養機構的過程，與大樓管委會、鄰居的溝通，建築的建材降低噪音及氣味的設計，希望提供貓、狗媒合領養服務，因年齡因素，已不適合送養的，則留於中心安養。中研動物醫院楊孝柏醫師說，腎臟病、脊椎的老人病，院內有長照的位置，提供飼主「不離不棄」的照護分享。