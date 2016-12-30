不只拍到遼寧艦！神秘偵照12隊擔綱衝場迎曙光
空軍花蓮基地太陽神彩繪機，開啟後燃器，噴出橘紅色尾熖，相當好看、醒目。（記者游太郎攝）
〔記者游太郎／花蓮報導〕4天前清楚拍下中國遼寧艦的空軍花蓮基地獨立偵照12隊，明年元旦將擔綱編隊衝場迎曙光任務，緊接著上場的七星潭升旗典禮，明年迎曙光活動將營造濃濃的「愛國風」。
今天上午空軍花蓮基地舉行元旦F-16迎曙光活動最後一場預演，共出動7架F-16戰機，其中擔任曙光衝場5架大雁隊形編隊的單位，正是26日上午出動2架RF-16，成功拍到中國遼寧艦及伴隨艦隊的偵照12隊，5機編隊中，包括2架被譽為全球各國F-16機隊中彩繪最美的「彩繪太陽神」彩繪機，這2架戰機受到航空迷的高度關注，被冠上「紅太陽」、「大紅」、「小紅」的稱號，為了迎接曙光衝場任務，還特地重新整理一番，以最醒目的風貌亮相。
陳姓航迷說，12隊本來就是很神秘的部隊，這次由他們來擔綱演出，加上日前又立下大功，的確很有看頭，雖然當天的科目較往年略為縮水，仍不減航迷們的熱情，一定會到場記錄英勇的一刻，也為空軍這陣子的表現加油打氣。
空軍花蓮基地表示，元旦當天清晨6時10分在暗黑紛圍中起飛，拖著長長的橘紅色尾熖劃向天際，不但好看也讓民眾體驗拂曉出擊時的震憾；6時37分曙光乍現時，以5機「大雁隊形」通過七星潭海岸上空，再以5機「梯隊隊形」在跑道上空衝場一次，民眾隨後可清楚欣賞到F-16戰機逐架脫離的畫面，精彩可期。
花蓮基地特別提出說明，RF-16其實是F-16掛載偵照莢艙後的機型稱呼，平常和F-16沒什麼不同，元旦當天來看看難得一見的2架彩繪機衝場，絕對值回票價。
花蓮縣政府表示，今年的元旦「戰機迎曙光」原有意改為「升旗迎戰機」，但遭到民眾及旅遊業強烈反對，順應民意後恢復原有的「戰機迎曙光」活動，但戰機表演完落地後，7時整在七星潭海岸舉行升旗典禮，希望民眾一起共襄盛舉，讓元旦的活動既熱鬧又愛國。
5架F-16戰機以大雁隊形飛越七星潭風景區上空。（記者游太郎攝）
5機大雁隊形中，其中二架兩架為彩繪機（最前面及最下方）。（記者游太郎攝）
5架F-16戰機實施「梯隊隊形」衝場演出，另2架為預備機及負責攝影的空拍機。（記者游太郎攝）
5機編隊長機落地後，對預演成績表示滿意，高舉左手示意。（記者游太郎攝）
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