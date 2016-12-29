城市行銷圖涉抄襲 高捷認了 撤圖道歉

「零號出口」24日在臉書指控高捷美麗島站的城市行銷圖，跟他的創作「有87%像」。（圖擷取自臉書）

2016-12-29 17:58

〔即時新聞／綜合報導〕高雄捷運美麗島站張貼的高捷少女城市行銷圖，被控盜用知名網路藝術家「零號出口」的作品。高捷公司第一時間否認抄襲，歷經多日終於發聲明坦承，該委外製作的路網圖確實與零號出口的作品相似，高捷公司未善盡查證，願向零號出口及社會大眾道歉，並不再使用該路網圖。

製圖者嗆「我疊起來跟林志玲一模一樣」

「零號出口」24日在臉書指控高捷美麗島站的城市行銷圖，跟他的創作「有87%像」。高捷公司當天否認有抄襲，強調「路網圖都很像」、「因為只有兩線所以才雷同」；高捷委託的劉姓設計師「Midoli Liu」也在臉書強硬表示，雙方都只是參考東京地鐵繪圖，「這根本不是你（零號出口）的思維」、「我疊起來也可以跟林志玲一模一樣」。

不過網友陸續舉證，發現雙方作品實在有太多雷同之處，包括路線轉彎角度一模一樣、高雄站的英文站名都右偏、橋頭站的英文站名「Ciaotou」都拼錯為「Ciatou」等。

高捷公司28日終於發聲明表示，經仔細比對，相關路網示意圖確實與「零號出口」所繪製之高捷路網圖相似；該圖雖為委託設計師完成，但高捷公司未善盡查核責任，引發本次爭議，特此向「零號出口」、高捷粉絲團及社會大眾表達歉意。

高捷公司表示，為避免影響「零號出口」權利，自即日起不再使用該路網圖。至於受委託繪圖的劉姓設計師，在高捷發表道歉聲明後，至今未在臉書回應此事。

相關連結（網友製作GIF比對雙方作品）：