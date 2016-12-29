| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 職場女力不氣虛 考核加分就靠「她」
 首頁 > 生活

池上首創節氣插秧補助 每公頃2000元

池上稻田現值休耕期，鄉公所鼓勵明年一期作插秧配合節氣，首推補助方案。（記者王秀亭攝）

2016-12-29  14:44

〔記者王秀亭／台東報導〕池上鄉公所為鼓勵稻農依節氣耕作，與鄉內農會、碾米廠決定只要明年立春後插秧的稻農，每公頃補助2000元，鄉長張堯城說，這項措施是全國首創，只盼有助減少農民因天候造成的損失。

池上鄉長張堯城表示，不少農民習慣在農曆年前插完秧，輕鬆過好年，不過，依節氣應在立春過後插秧，而立春每3年會有一次在農曆春節後，6年前不少農友選在過年前插秧，生長期間遇到寒流、焚風，造成許多稻穀孕穗期「胎死腹中」，今年立春又在過年後，避免6年前慘況重演，希望稻農按節氣插秧。

張堯城指出，池上米收成佳、品質好，農民、米廠都是受惠者，因此，鄉公所提出鼓勵方案後，池上鄉農會、鄉內各米廠樂於配合，只要在明年立春2月3日以後插秧者，不論品種，每公頃補助2000元，唯高雄139號品種因生長期長，在明年1月25日以後插秧，也享相同補助，強調不影響當期稻作的收購價，鄉內200多位稻農也已了解此方案。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 插秧 池上 節氣插秧
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤蝦仁粉絲
快炒方便✤泡菜牛肉
暖暖喝✤Hot Toddy
日本主廚教你捏飯糰
轉寄

標題：池上首創節氣插秧補助 每公頃2000元


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月29日‧星期四‧丙申年臘月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.