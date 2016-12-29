池上首創節氣插秧補助 每公頃2000元

池上稻田現值休耕期，鄉公所鼓勵明年一期作插秧配合節氣，首推補助方案。（記者王秀亭攝）

2016-12-29 14:44

〔記者王秀亭／台東報導〕池上鄉公所為鼓勵稻農依節氣耕作，與鄉內農會、碾米廠決定只要明年立春後插秧的稻農，每公頃補助2000元，鄉長張堯城說，這項措施是全國首創，只盼有助減少農民因天候造成的損失。

池上鄉長張堯城表示，不少農民習慣在農曆年前插完秧，輕鬆過好年，不過，依節氣應在立春過後插秧，而立春每3年會有一次在農曆春節後，6年前不少農友選在過年前插秧，生長期間遇到寒流、焚風，造成許多稻穀孕穗期「胎死腹中」，今年立春又在過年後，避免6年前慘況重演，希望稻農按節氣插秧。

張堯城指出，池上米收成佳、品質好，農民、米廠都是受惠者，因此，鄉公所提出鼓勵方案後，池上鄉農會、鄉內各米廠樂於配合，只要在明年立春2月3日以後插秧者，不論品種，每公頃補助2000元，唯高雄139號品種因生長期長，在明年1月25日以後插秧，也享相同補助，強調不影響當期稻作的收購價，鄉內200多位稻農也已了解此方案。