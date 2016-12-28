「頑皮世界」動物明星重出江湖 和遊客近距離互動

在「動物見面會」中，遊客甚至可以撫摸大象愛麗美。（記者楊金城攝）

2016-12-28 20:45

〔記者楊金城／台南報導〕學甲頑皮世界野生動物園的大象、猴子、鸚鵡、迷你豬等4大「動物表演」在停演1年9個月後，這些動物明星將在新年元旦起「重出江湖」，改以「動物見面會」的新方式與遊客互動，讓遊客更愛護動物，將是遊園新亮點。

高齡67歲的母象「愛麗美」是頑皮世界內名氣最高的動物明星，牠會用象鼻吹汽球和舉玩具輪子，和迷你豬賽跑、金剛鸚鵡打籃球、猴子軍團並稱4大動物表演，昔日受到遊客喜愛，但也被動保團體質疑虐待動物之嫌。

園方幾經考量後，在前年3月底忍痛停演，並朝環境教育場域認證申請，但遊客反應失去亮點，頑皮世界才決定將停演近2年的動物表演改以「動物見面會」的新方式在106年元旦重出江湖，和遊客見面。

頑皮世界副總經理李英俊今天說，「動物見面會」並不是動物表演，而是讓4大動物明星和遊客近距離互動，有導覽員一旁解說動物的習性和特殊的動物行為，並讓遊客和動物明星拍照，在見面會時也舉辦有獎徵答，讓遊客更進一步認識動物的生態和保護動物的觀念。

在「動物見面會」中，遊客甚至可以撫摸大象，預料新亮點可招徠遊客。

鴕鳥可近距離觀看，但要小心被啄。（記者楊金城攝）