佔位新招數！？女子竟在座位上留下...

2016-12-27 21:32

〔即時新聞／綜合報導〕不少民眾在離開座位時，常會不小心遺忘自己的隨身物品，就有網友在網上發文分享，竟有人連這麼貼身的私密小物，都能遺留在座位上，不禁忍不住直呼「厲害」！

一名網友在《爆料公社》發文表示，「這個厲害了......到底是怎麼遺失的？」，並附上一張照片，從照片中可以看到，一件黑色的女性胸罩，就這樣大剌剌的「躺」在座椅上，讓人看了相當害羞。

這則貼文PO出後引發網友熱議，紛紛留下爆笑回覆，「阿！這是我剛忘記帶走的眼罩」、「你有沒有拿起來偷聞？」、「不要碰我的胸罩，你要碰那裡都行，就是不要碰我的胸罩，你很低哥耶」、「激情過後」、 「其實是佔位置的新招」、「男朋友忘了幫她穿回去了」、「太大件？鬆脫...」。