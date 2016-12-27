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大學狂減招 嚴長壽：只顧眼前不會有競爭力

2016-12-27  16:17

〔記者林曉雲／台北報導〕對於各大學因少子化衝擊再次狂減招，公益平台基金會董事長嚴長壽今天參加均一教育平台記者會後受訪表示，人不夠就縮減幾個科系只在應付眼前問題，如果教育領導者不能體驗到，大學教育必須與世界未來的發展方向一致，那麼只是在應付現在的問題，無法讓台灣更有競爭力。

嚴長壽指出，大學減招的作法只是在應戰，應付眼前問題，人不夠就縮減幾個科系，但更重要的是，學系的教育內容趕不上世界的趨勢，更多的科系必須要重整，且台灣的大學教育結構有問題，太多人容易進大學，上面（大學教育）太鬆散，下面技職學校一個一個變科技大學、是空掉的，如果不能把中間空的補回來，如果教育領導者不能體驗到，大學教育必須重新調整到與世界未來的發展方向一致，那麼只是在應付現在的問題，無法讓台灣更有競爭力。

嚴長壽慨歎，十多年前他就告訴政府，這是一個潘朵拉盒子，一打開就收不回來，一旦打開了，對任何一個人都是輸的，辦學的人土地和投資收不回來，老師拚了命去唸博士，卻面臨失業危機，這些都是全盤皆輸的局面，都在受傷害，政府應該讓學校有可以退場的機制，讓大學可以變成學院、學院變成專科，放棄不是強項的辦學內容，而是更具體的改革方向。

至於光復中學學生扮納粹一事，嚴長壽認為，更大原因在於整個社會對於世界的漠視，及人類遭遇的每次戰爭，既使是現在發生的戰爭，都缺乏真實認識和探究背後問題的能力，不單單只是老師和學生有問題，還包括整個社會都有問題，大家要同時反省，光復中學學生扮納粹被暴露，相信沒有被暴露的還有，突顯的是整個社會的氛圍都需要改變。

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  • 大學被狂減招，嚴長壽今天受訪表示，人少就縮減名額，只是在解決目前的問題。（記者林曉雲攝）

    大學被狂減招，嚴長壽今天受訪表示，人少就縮減名額，只是在解決目前的問題。（記者林曉雲攝）

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