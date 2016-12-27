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元旦起汽機車白天強制開大燈？別被網路謠言騙了

有謠言說元旦起汽機車白天需強制開大燈，並且無宣導期會直接開罰，但其實是錯誤資訊的網路謠言。（資料照，記者李忠憲攝）

2016-12-27  08:44

〔即時新聞／綜合報導〕近期網路有謠言指出，元旦起汽機車上路需強制開大燈，並且強調無勸導期，違者將直接開罰。不過該謠言其實是錯誤消息，請民眾勿輕信。

近期LINE上面有謠傳，元旦起汽機車若未在白天開大燈，將會開罰，並且無勸導期、一次一罰，機車將被罰600元、汽車1200元，高速公路上將加倍罰2400元。對於該謠言，立委鄭運鵬特別求證公路總局，證實該謠言為錯誤訊息。

鄭運鵬詢問公路總局國會聯絡官張小姐，其實元旦起實施強制開大燈是逐步要求新車需強制安裝日燈，舊車只會勸導並不會處罰，所以網路上的謠言並不正確。

交通部在9月時宣布，明年起將強制新款式機車，加裝一發動引擎就會自動開啟的晝行燈或頭燈，若未裝設將不能領牌，後年起再擴及新上市的新款式汽車；已使用的舊車，考量改裝上有困難並且有安全影響，將不溯及既往，但交通部仍鼓勵白天開車能自動開車燈。

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