台中耶誕節高溫又熱情 結婚登記多達205對

2016-12-26 21:37

〔記者蔡淑媛／台中報導〕今年耶誕節高溫又熱情！台中市當天氣溫高達27度，5年來最高溫，適逢週日加上農民曆宜嫁娶，登記結婚多達205對，3年來最多，有相差15歲的姊弟戀新人覺得耶誕結婚好記又受到祝福，也有去年耶誕節求婚，今年同日穿上禮服登記兼宴客，甜蜜又神聖。

民政局統計，今年耶誕節登記結婚多達205對，平安夜當天也有131對，3年來最多對，也比往年同日多上將近1倍，以全市人最多的北屯區來說，25日多達33對登記，是往年耶誕節的2、3倍，更是平常週六日的10倍，不少新人當天穿著禮服登記兼宴客。

北區戶政所的前戶政員詹雅惠也選在耶誕節登記結婚兼宴客，昨天穿著美麗婚紗偕夫婿林家賢回到北區改政所辦登記，兩人愛情長跑7年，都說「能在耶誕節結婚很神聖也很幸福！」新郎在去年耶誕節交換禮物，將戒指藏在禮物中求婚成功，決定在今年耶誕節牽手共度一生。

黃絹珊與小15歲的24歲黃梓瑜上月完成婚宴，特別選在耶誕節當天登記結婚，兩人相識多年，原是上司與部屬的關係，新郎當兵後約會與女方來電，兩人思想相近、心靈互通又能互相體諒，攜手克服種種關卡，決定緣定終身，他說，耶誕節作為結婚紀念日，好記又受到祝福，希望快點生小寶寶。

蔡宜芳與林士揚是大學同學，戀愛6年每年都一起過耶誕節、交換禮物，今年在兩人三十而立的一年耶誕節，新郎把自己當成禮物送給愛人，他說「我永遠愛你！一輩子照顧你！」

北區、北屯區戶政所主任陳佩玉、鄭鳳秋說，平安夜、耶誕節登記結婚一直是大熱門，日子好記又歡慶，而且這兩天是年前週六日在農民曆宜嫁娶的好日，民政局長蔡世寅也說，還有五二○（我愛你）也是結婚登記大熱門，今年創下近400對好姻緣。