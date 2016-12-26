| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
BOSE下修家庭劇院的空間需求
 首頁 > 生活

台中耶誕節高溫又熱情 結婚登記多達205對

2016-12-26  21:37

〔記者蔡淑媛／台中報導〕今年耶誕節高溫又熱情！台中市當天氣溫高達27度，5年來最高溫，適逢週日加上農民曆宜嫁娶，登記結婚多達205對，3年來最多，有相差15歲的姊弟戀新人覺得耶誕結婚好記又受到祝福，也有去年耶誕節求婚，今年同日穿上禮服登記兼宴客，甜蜜又神聖。

民政局統計，今年耶誕節登記結婚多達205對，平安夜當天也有131對，3年來最多對，也比往年同日多上將近1倍，以全市人最多的北屯區來說，25日多達33對登記，是往年耶誕節的2、3倍，更是平常週六日的10倍，不少新人當天穿著禮服登記兼宴客。

北區戶政所的前戶政員詹雅惠也選在耶誕節登記結婚兼宴客，昨天穿著美麗婚紗偕夫婿林家賢回到北區改政所辦登記，兩人愛情長跑7年，都說「能在耶誕節結婚很神聖也很幸福！」新郎在去年耶誕節交換禮物，將戒指藏在禮物中求婚成功，決定在今年耶誕節牽手共度一生。

黃絹珊與小15歲的24歲黃梓瑜上月完成婚宴，特別選在耶誕節當天登記結婚，兩人相識多年，原是上司與部屬的關係，新郎當兵後約會與女方來電，兩人思想相近、心靈互通又能互相體諒，攜手克服種種關卡，決定緣定終身，他說，耶誕節作為結婚紀念日，好記又受到祝福，希望快點生小寶寶。

蔡宜芳與林士揚是大學同學，戀愛6年每年都一起過耶誕節、交換禮物，今年在兩人三十而立的一年耶誕節，新郎把自己當成禮物送給愛人，他說「我永遠愛你！一輩子照顧你！」

北區、北屯區戶政所主任陳佩玉、鄭鳳秋說，平安夜、耶誕節登記結婚一直是大熱門，日子好記又歡慶，而且這兩天是年前週六日在農民曆宜嫁娶的好日，民政局長蔡世寅也說，還有五二○（我愛你）也是結婚登記大熱門，今年創下近400對好姻緣。

廣告
  • 前戶政員詹雅惠與先生林家賢特別選在耶誕節登記結婚宴客，秀出新新出爐身分證配偶欄，相當甜蜜。（記者蔡淑媛攝）

    前戶政員詹雅惠與先生林家賢特別選在耶誕節登記結婚宴客，秀出新新出爐身分證配偶欄，相當甜蜜。（記者蔡淑媛攝）

  • 前戶政員詹雅惠與先生林家賢特別選在耶誕節回北區戶所登記結婚，重現當時求婚場景，相當甜蜜。（記者蔡淑媛攝）

    前戶政員詹雅惠與先生林家賢特別選在耶誕節回北區戶所登記結婚，重現當時求婚場景，相當甜蜜。（記者蔡淑媛攝）

  • 黃絹珊與黃梓瑜姊弟戀相當甜蜜，特別選在耶誕節登記結婚，秀出新出爐身分證上的配偶欄，覺得日子好記且受到滿滿祝福。（記者蔡淑媛攝）

    黃絹珊與黃梓瑜姊弟戀相當甜蜜，特別選在耶誕節登記結婚，秀出新出爐身分證上的配偶欄，覺得日子好記且受到滿滿祝福。（記者蔡淑媛攝）

  • 林士揚耶誕節迎娶愛妻蔡宜芳，甜蜜登記結婚。（記者蔡淑媛攝）

    林士揚耶誕節迎娶愛妻蔡宜芳，甜蜜登記結婚。（記者蔡淑媛攝）

  • 林士揚耶誕節迎娶愛妻蔡宜芳，甜蜜登記結婚，伴郎伴娘團開心搞笑一起拍婚紗照。（記者蔡淑媛攝）

    林士揚耶誕節迎娶愛妻蔡宜芳，甜蜜登記結婚，伴郎伴娘團開心搞笑一起拍婚紗照。（記者蔡淑媛攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台中市 台中市民政局 登記結婚 耶誕節
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤香菇燒賣
香噴噴！麻油蛋酒
孩子最愛♥薯薯餐
完美煎豆腐4個技巧
轉寄

標題：台中耶誕節高溫又熱情 結婚登記多達205對


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月26日‧星期一‧丙申年冬月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.