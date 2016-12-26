新豐鄉民拉白布條抗議 要求星光部隊退出坑子口

新竹縣新豐鄉一群漁民今天前往陸軍裝甲訓練指揮部的鳳山連靶場管制哨前，抗議射擊演訓危害漁民安全，同時要求代訓新加坡的星光部隊，限期退出坑子口地區。（記者廖雪茹翻攝）

2016-12-26 18:05

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新豐鄉一群漁民30多人，今天前往陸軍裝甲訓練指揮部的鳳山連靶場管制哨前，抗議射擊演訓危害漁民安全，同時不滿代訓新加坡星光部隊，要求限期退出坑子口地區；對此，軍方人員表示，會將民眾意見呈報上級，並將儘快與地方協商。

新竹縣坑子口靶場權益促進會與新豐鄉漁業文化發展協會，24日在坡頭漁港召開靶場權益座談會，會中有鄉民對於新加坡的星光部隊，在坑子口靶場演訓射擊，造成漁民和農民權益受損，群情激憤，協會理事長方榮華與新豐鄉坡頭村村長朱錦常，今天偕同30多名鄉民前往鳳山連靶場管制哨前，拉白布條抗議。

民眾怒吼「鴨霸星光部隊」、「新加坡部隊滾出去」、「還我漁業權益」；軍方派多名阿兵哥阻止鄉民衝進鐵柵欄，抗議行動進行約半小時。

抗議者認為，過去鄉親對於星光部隊在坑子口靶場演訓所造成的權益損害長期隱忍，新加坡今年以來對我國極為不友善，近日更拒絕退輔會主委李翔宙入境該國，欺負台灣人，國人應視為國恥；為了國家的尊嚴，新豐鄉民自發性抗議新加坡，並要求星光部隊滾出台灣。

坑子口靶場權益促進會總幹事鄭進宅表示，政府應以國家尊嚴及民眾權益為第一優先考量，呼籲政府應該挺直腰桿，向新加坡提出嚴正的抗議，並要求星光部隊應一併負起對民眾權益損害的賠償責任，同時限期退出坑子口地區演訓，免生兩國紛爭。