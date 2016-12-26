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護預算 觀光局：2017為台灣生態旅遊年

觀光局定 2017年為生態旅遊年。圖為台東三仙台。（資料照，觀光局提供）

2016-12-26  12:13

〔記者甘芝萁／台北報導〕千萬觀光客來台再度達標，觀光局表示，聯合國世界觀光組織UNWTO宣示2017年為「國際永續觀光發展年」，倡導環境資源、產業發展、文化價值、社福經濟的永續旅遊發展，再加上「世界螢火蟲大會」將於2017年在台灣舉辦，因此觀光局明年將正式啟動「2017生態旅遊年」，整合跨部會及地方資源，全力發展全國四季賞螢、賞鯨豚、賞候鳥、賞鷹、紫斑蝶等在地深度體驗活動，促進在地經濟永續發展。

立法院交通委員會今審查觀光發展基金預算，觀光局表示，將2017年定位為生態旅遊年，同時也搭配觀光局規劃的「Tourism2020-台灣永續觀光發展策略」，透過「輔導產業轉型、推動國民旅遊、開拓多元市場、發展智慧觀光、推廣體驗觀光」為策略，以「創造永續 打造在地幸福產業」、「多元開拓 創造觀光附加價值」為目標，營造我國成為亞洲旅遊重要目的地。

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