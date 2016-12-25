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陪民眾過耶誕 台中草悟道辦「1分鐘的音樂會」

2016-12-25  16:00

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中草悟道廣場今日有場特殊的音樂會！音樂會在3公尺長寬的玻璃屋舉行，且每場限1人進場，每個人均可免費享受音樂家專屬演奏1分鐘，「1分鐘音樂會」讓參與民眾直呼真的耳目一新。

旅美中提琴家周昀邀9名音樂家一起推出「音樂、距離、和你我那1分鐘」展演活動，民眾只要走進玻璃屋裡，就能享受到音樂家只為1人專屬演奏1分鐘時間。

周昀說，傳統上古典音樂家都站在遙遠的舞台上演奏，和台下的觀眾有一定的距離，推出這場玻璃屋音樂會，希望打破距離感，讓音樂家和觀眾沒有距離，音樂家不站在台上，聽眾也不坐觀眾席，而是面對面平坐著，創造出觀眾生命中創造出難忘的1分鐘，安靜的享受古典音樂的美好。

此外，周昀說，時下民眾因通訊軟體的興起，愈來愈多人把時間拿來低頭滑手機，人與人之間的距離變得非常遙遠，也盼藉展演讓民眾思考距離的意義。

另一間玻璃屋則有文字、照片、影片和樂器的各項展示，透過影像和文字探討古典音樂和大眾的距離，同時更提供樂器，開放給來訪者嘗試，讓民眾親自感受。

音樂會自下午1點起，由擅長鋼琴、小提琴等樂器的音樂家輪番上陣，玻璃屋外排了不少人等著聽「1分鐘音樂會」，張姓民眾說，很新奇的聽音樂會經驗，雖僅短短1分鐘，卻是令人感覺深刻；還有人說，本來還以為與音樂家面對面會很尷尬，但音樂就是最好的語言，是很美好的體驗。

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  • 台中草悟道辦「1分鐘的音樂會」，民眾享受音樂家專屬演奏一分鐘過耶誕。（記者蘇孟娟攝）

    台中草悟道辦「1分鐘的音樂會」，民眾享受音樂家專屬演奏一分鐘過耶誕。（記者蘇孟娟攝）

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