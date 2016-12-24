寵物狗登機前逃脫 魂斷南韓仁川機場跑道

2016-12-24 23:21

〔即時新聞／綜合報導〕南韓仁川機場跑道今（24）日闖進一隻寵物狗，遭地勤人員當場擊斃。仁川機場表示，寵物狗的飼主是1名搭乘泰國航空的乘客，並強調相關作法符合機場安全規範。

《美聯社》報導，仁川機場地勤人員今日在跑道上射殺一隻寵物狗，寵物狗遭當場擊斃；仁川機場表示，狗隻誤闖跑道會嚴重威脅到機場及乘客的安全，相關作法都符合機場安全規範。

被擊斃的寵物狗飼主，搭乘泰國航空從仁川飛往曼谷的班機，狗隻疑似是未被確實關進籠子裡才會在登機前逃脫；已有媒體指稱，泰國航空會向飼主說明，並全權負責相關賠償事宜。