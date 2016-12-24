屏東「萬金耶誕季」平安夜 越夜人越多

小朋友們快閃演出，十分可愛。（記者羅欣貞攝）

2016-12-24 20:25

〔記者羅欣貞／屏東報導〕本月15日點燈揭幕的屏東縣萬金耶誕季在今天（24日）平安夜掀起高潮，一整天人車絡繹不絕，傍晚起人潮更是一波波湧入，越夜人越多，快閃報佳音、祈福晚會、燈光音樂秀等活動，讓民眾感受濃濃耶誕氣氛。

今天下午4時開始就有「閃閃耶誕夜快閃」活動，由萬巒鄉立幼兒園小朋友及赤山國小學童演出，在萬金聖母聖殿大門口、東山路口接駁點站、萬金聖母聖殿前廣場、赤山道禮廳、萬金營區、赤山國小、吾拉魯滋部落泰武國小等7處地點唱歌跳舞快閃表演。

晚間6時起奇異恩典祈福晚會在赤山國小登場，有熱浪來襲舞蹈大賽第一名「Power Girl」、赤山國小森巴鼓、萬巒鄉立幼兒園、萬金聖母聖殿英語歌謠隊等演出，並邀請梁文音、柯嘉惠、黑旋風等歌手樂團，high翻全場；吾拉魯滋部落泰武國小的燈光音樂秀，從晚間6時起每半小時一場，晚間9點由曾獲金曲獎的泰武國小古謠傳唱隊，搭配音樂燈光秀實境演出。

今年沒有光雕秀，人潮比往年明顯減少，有攤販表示「生意掉了3分之1！」；但也有遊客和居民認為「這樣也不錯」；屏縣府強調，萬金聖母聖殿是台灣最古老的天主教堂，當地居民多數是教友，節慶氣圍與都會區的熱鬧喧囂不同，近幾年透過耶誕季活動，讓更多人認識萬金後，縣府決定轉型，回歸宗教寧靜，因此以燈光音樂秀取代光雕；此外，今年場地分3處進行，人潮也因此分散了。

今晚萬金聖母聖殿進行傳統迎聖嬰活動，今年的迎聖嬰地點在田仔厝潘家，主日學的學童扮成聖母瑪莉亞及聖若瑟，乘坐牛車由神父帶領，在眾人簇擁下前往迎接聖嬰回到聖殿，過程莊嚴聖潔。

萬金聖母聖殿前燈飾一亮起，就吸引民眾取景。（記者羅欣貞攝）

家家戶戶耶誕佈置十分用心，引人入勝。（記者羅欣貞攝）

燈光音樂秀。（記者羅欣貞攝）