| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 生活

興航員工突襲總統官邸 籲小英介入勞資爭議案

2016-12-24  19:57

〔即時新聞／綜合報導〕復興航空多名工會成員今傍晚突襲總統官邸，並於官邸前唱起了改編版的〈平安夜〉，暗示工人在平安夜一點都不平安。

綜合媒體報導，復興航空企業工會今天傍晚近6時突襲總統官邸，希望總統蔡英文能介入處理興航勞資爭議，據傳現場約有30名成員。

工會成員在官邸前唱起改編版「平安夜」，希望蔡英文能聽到，工人無法平安過節。

《苦勞網》報導，總統維安警力及憲兵隨後持警棍與盾牌將所有人排除到對面一側的人行道，工會成員在推擠過程中則持續高呼「復興關廠，總統出面」。

相關影片請見：

廣告
  • 復興航空企業工會今天傍晚近6時突襲總統官邸，希望總統蔡英文能介入處理興航勞資爭議。（圖擷自復興航空企業工會臉書）

    復興航空企業工會今天傍晚近6時突襲總統官邸，希望總統蔡英文能介入處理興航勞資爭議。（圖擷自復興航空企業工會臉書）

  • 總統維安警力及憲兵隨後持警棍與盾牌將所有人排除到對面一側的人行道，工會成員在推擠過程中則持續高呼「復興關廠，總統出面」。（圖擷自復興航空企業工會臉書）

    總統維安警力及憲兵隨後持警棍與盾牌將所有人排除到對面一側的人行道，工會成員在推擠過程中則持續高呼「復興關廠，總統出面」。（圖擷自復興航空企業工會臉書）

  • 復興航空多名工會成員今傍晚突襲總統官邸，並於官邸前唱起了改編版的〈平安夜〉，暗示工人在平安夜一點都不平安。（圖擷自復興航空企業工會臉書）

    復興航空多名工會成員今傍晚突襲總統官邸，並於官邸前唱起了改編版的〈平安夜〉，暗示工人在平安夜一點都不平安。（圖擷自復興航空企業工會臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 官邸 工會 復興航空 復興航空企業工會 總統官邸 總統府 興航 興航停航 興航停飛 興航勞資協商 興航工會 興航解散 蔡英文
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日料理✤海產粥
滷一鍋小豆乾
萬用好物✤XO醬
耶誕派對輕鬆辦！
轉寄

標題：興航員工突襲總統官邸 籲小英介入勞資爭議案


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月24日‧星期六‧丙申年冬月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.