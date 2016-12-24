興航員工突襲總統官邸 籲小英介入勞資爭議案

2016-12-24 19:57

〔即時新聞／綜合報導〕復興航空多名工會成員今傍晚突襲總統官邸，並於官邸前唱起了改編版的〈平安夜〉，暗示工人在平安夜一點都不平安。

綜合媒體報導，復興航空企業工會今天傍晚近6時突襲總統官邸，希望總統蔡英文能介入處理興航勞資爭議，據傳現場約有30名成員。

工會成員在官邸前唱起改編版「平安夜」，希望蔡英文能聽到，工人無法平安過節。

《苦勞網》報導，總統維安警力及憲兵隨後持警棍與盾牌將所有人排除到對面一側的人行道，工會成員在推擠過程中則持續高呼「復興關廠，總統出面」。

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