台中柳川燈光絢麗 成觀光新景點
2016-12-23 17:50
柳川全新的河岸空間，裝置了許多創意藝術光景，已成新興景點。（記者黃鐘山攝）
〔記者黃鐘山／台中報導〕市府為重現柳川風華，積極進行整治，沿岸部分景觀營造工程完工，吸引不少民眾前往拍照留影，已成新興景點。水利局表示，明日將在中山路旁柳川水舞台舉行音樂會，並邀請市民彩繪燈籠布置沿岸，祝福柳川幸福重生。
水利局表示，柳川河岸空間大改造，中正柳橋至民權柳橋河段原混凝土護岸向兩側各拓寬8公尺，河岸旁新植38株水柳保留原有風情，加上流蘇、台灣欒樹及光臘樹等台灣在地原生植栽，一年四季展現不同風貌。
這段全新的河岸空間，裝置許多創意藝術光景，包括「永恆天鵝」、「柳樹風情」、「光之隧道」等，還有花博LOGO設計的造型燈，每到夜晚時分，燈光絢麗唯美，與蜿蜒的河岸空間互相映襯，吸引大量民眾一睹美景，稱讚不已。
水利局指出，河道藝術光景24日起正式啟用，展至明年2月12日，當日下午3時在中山路旁的柳川水舞台舉行河岸音樂會，邀請台中在地樂團進行優美的音樂表演，並有400位市民彩繪燈籠，布置於中山柳橋及民族柳橋下，點亮幸福。
柳川整治年底全部完工，經汙水截流淨化，汙染指標值已大幅下降，水質安全無虞。水利局提醒，欣賞美景的民眾請多加注意安全，目前已聘請保全，每日早上8時到晚上10時，在河岸空間執行巡視勤務，也提供民眾協助。
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