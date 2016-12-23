屏縣今年3萬餘人參加減重 共減40公噸

2016-12-23 17:14

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣衛生局今年推動的減重計畫，有3萬多人參加，共減重40公噸，表現最佳的減重達人，在近1年內減了51公斤。

屏縣衛生局表示，正常體位BMI應該保持在24以下，當BMI值超過27以上稱為肥胖，據102年調查資料，屏東縣成人肥胖率43%，高居全國第4名，衛生局今年與各健康促進醫院及職場、學校等單位合作，推動「阿猴城愛運動」減重計畫。

透過各項運動與減重班的推動，今年共有3萬4516人參與，總減重成果超越原訂目標35公噸，達到40公噸，全縣參與減重者中，BMI值27以上有1萬6000餘人，其中100公斤以上者約有800人。

今年減重達人第1名是屏東市民李佳芬，從年初開始參加減重活動，體重由原來128公斤降至76.1公斤，減了51.9公斤，BMI從55.4減到32.5。

她表示，能成功減重除了修正飲食內容，包括少吃澱粉類食物外，搭配每日運動及量體重，把它們當成生活的一部分，就能慢慢瘦下來，「原來養成健康的生活型態，才是減重的不二法門」。