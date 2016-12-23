兒少優質節目評選 16節目獲五星級肯定
台灣媒體觀察教育基金會今舉辦「105年度國人自製兒童暨青少年優質節目五星獎頒獎典禮暨座談會」，透過評選國人自製兒童暨青少年優質節目，並公開表揚，以鼓勵製播單位及創作者。（記者楊綿傑攝）
〔記者楊綿傑／台北報導〕你家的兒少看對節目了嗎？台灣媒體觀察教育基金會今舉辦「105年度國人自製兒童暨青少年優質節目五星獎頒獎典禮暨座談會」，透過評選國人自製兒童暨青少年優質節目，並公開表揚，以鼓勵製播單位及創作者。本次共計有5家電視台，總計16個兒少節目榮獲今年度五星獎推薦的最高榮譽。
榮獲五星獎的節目包含：大愛電視台《社會教育類》節目「小主播看天下」、《社會教育類》節目「生活裡的科學」、《社會教育類》節目「青春愛讀書」、《社會教育類》節目呼叫妙博士、《紀實類》節目「地球的孩子」、《紀實類》節目「年輕人讚起來」、公共電視台《社會教育類》節目「下課花路米」、《社會教育類》節目「水果冰淇淋」、《紀實類》節目「就是這Young!」、《綜合類》節目「誰來晚餐」、《教育文化類》節目「一字千金」、《兒少新聞類》節目「青春發言人」、客家電視台《社會教育類》節目「小O事件簿」、《卡通類》節目「柿子色的街燈」、原住民族電視台《紀實類》節目「跟著dapin去旅行」、靖天卡通台《卡通類》節目「吉娃斯愛科學」等共計5家電視台16個節目獲選。
國家通訊傳播委員會（NCC）也由電台與內容事務處處長黃金益代表出席表示肯定。媒觀董事長賴鼎銘表示，國人自製兒童暨青少年優質節目頒獎典禮是為了鼓勵媒體製作優質節目，並對努力經營兒少節目的媒體製作單位，致上最誠摯、最感謝的敬意，同時也是為了督促製播單位與創作者為會台灣創造更優質的媒體文化。
此次「國人自製兒童暨青少年優質節目評選」中，另有18電視台共81個節目分別獲得四星半~三星半肯定，詳細名單公布於媒觀網站。
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