中華郵政明年建綠色車隊 郵差騎環保電動車送信

中華郵政公司明年將於都市內建置綠色車隊，讓郵差騎乘環保電動車送信。（資料照，記者簡榮豐攝）

2016-12-22 16:33

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中華郵政公司明年業務重點中，除繼續推廣i郵箱服務，朝基隆、新北、桃園、新竹、台中、台南、高雄等地建置300座之外，還將開辦手機行動支付及跨境電子支付等業務，並於都市內建置綠色車隊，讓郵差騎乘環保電動車送信。

中華郵政公司董事長翁文琪表示，今年是豐收的一年，營業目標至今都已達陣，針對未來無紙化金融趨勢、電子支付方式、無卡提款甚至可能像悠遊卡一樣，嗶嗶兩聲就完成交易；翁文琪強調，金融腳步在往前邁進，郵政公司從不落後。

考量都市較無須擔心機車續航力問題，電動車零碳排放具大幅節能減碳效果，中華郵政公司將於明年建置綠色車隊，預計2至3月先租用1000台電動機車，下半年再採購627台電動機車，逐步汰換現行使用的汽油機車。另外，配合節能減碳政策，明年還預計於特定郵局屋頂建置容量300KW的太陽光電發電系統，年發電量可達30萬度，年碳排放量可減19萬公斤。

看好未來電子支付商機，中華郵政公司將與台灣行動支付公司合作，提供Android5.0作業系統，且具NFC功能的手機持卡人，申辦行動支付服務。另外，為方便台灣買家持郵政金融卡於中國購物網站消費付款，將推化透過財金公司跨境電子支付服務平台專接、清算及技術支援服務，與境外支付機構合作辦理跨境電子支付。