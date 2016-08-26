為抓「迷你龍」忘鎖車 員警拔鑰護車

2016-08-26 21:40

〔記者黃良傑／高雄報導〕手機遊戲寶可夢持續發燒，近來有網路玩家稱：「愛河周邊有<水系精靈>」，包括迷唇姊、迷你龍等稀有寶可夢會出現，吸引大批民眾前往，卻有2人為寶忘車，當抓到寶才猛醒忘拔車鑰，幸經前金所員警保管護車。

儘管高雄天氣炎熱，愛河連續一周都吸引網路玩家，紛紛到愛河沿岸尋寶，新興分局前金副所長吳佳霖、警員許正和，巡邏時見2名玩家剛停好機車，還戴著安全帽就急忙下車，表情興奮狂滑手機尋寶，卻忘了拔車鑰匙。

警方自後呼喊車主，但2人頭也不回，繼續往前丟寶貝球，為不讓玩家掃興，警方只好先拔鑰代保管，並張貼機車防竊貼紙，幾分鐘後，陳姓車主和友人興奮歡呼：「抓到了」，定神後突然意識到車鑰匙忘拔，回頭尋寶改尋車。

警方把機車鑰匙還給車主，也好奇抓到什麼稀寶？才知原來抓到網路玩家視為珍寶傳奇的「迷你龍」，他們也得意地秀出稀有的「迷你龍」圖案，陳男才發現幸好警方幫忙保管鑰匙，否則2人不知怎麼返家。

警方表示，持續加強取締告發及防竊勤務，協助玩家代為保管機車鑰匙，除告誡行人尋抓寶要注意危險，也呼籲玩家要遵守交通安全規定。