福樂生乳驗出「康黴素」 工廠檢驗報告都「合格」

2016-08-26 19:54

［記者謝武雄／桃園報導］新北市政府動保處檢出福樂鮮奶位於新北區林口的酪農提供的生乳殘留動物用藥「康黴素」，桃園市政府衛生局今天派員前往生產工廠查看，初步發現工廠針對乳品都有檢驗且數據合格，由於出問題的乳品是在7月中旬供貨，如今早就被民眾喝下肚，桃園市政府只能就如今市售的乳品抽樣檢驗。

衛生局長蔡紫君說，目前新北傳來的訊息，該酪農說生乳提供日期是7月14日，之後又改口說是7月16日，但福樂乳品製造工廠乳品抽驗資料，無論是7月14或7月16日，都有針對該酪農提供生乳進行抽驗，檢驗數據也全部合格，由於福樂檢驗的儀器都要符合「HACCP」規定，檢驗的數據也有公信力，為何會與新北數據有這麼大的落差，原因還要調查。

她說，雖然7月14日或7月16日這兩天送來的生乳樣品仍然保存中，但保存時間過久，現在進行檢驗已經沒有意義，因此，衛生局才會針對市售的福樂乳品抽驗，檢驗項目以7項動物用藥為主，檢驗結果預計一週出爐。

她說，鮮乳的保存期限大約只有10天，無論是7月14日或16日製造的乳品，不是被消費者買回喝下肚，就是過保鮮期被業者下架。