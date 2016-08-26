中市西屯戶所辦未婚聯誼 開放報名立刻秒殺

2016-08-26 18:00

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市西屯戶所舉辦未婚聯誼，男女限定40對，在首日開放報名，上午8點未到，已有50多位男性排隊要報名，讓戶所又驚又喜，活動當天就促成15對情侶。

市府今年下放由各區戶所辦理未婚聯誼，由各戶所自行發揮創意，西屯戶所負責辦理的是30至40歲的未婚聯誼，男女共40對，地點則是東勢，是中市第4場的未婚聯誼活動。

由於是戶所第一次承辦，眾人一開始還都擔心會不足額，還開玩笑說，若未滿額，就只能「道德勸說」週邊的未婚的好友來參加。

豈料，6月16日當天開放報名，未到8點，戶所門口已排了50多位男士，其中一對父母還是清晨5點就來排隊，為了替兒子搶頭香，成為第一位報名，而當天男士的名額，馬上就滿額。

而女性的名額則是第二天就滿額，可能女孩子比較害羞，只有兩位親自來報名，其餘不是父母代為報名，就是用傳真、網路報名。

西屯戶所表示，為了保障參加者權益，戶所很仔細的核對資料，要確定每一位參加者都是未婚。

更讓戶所訝異，每一位報名者，都要繳500元的報名費，而40名以後都是備取，但是在7月16日活動舉辦前，40位正取的男性都沒有人退出，女性則有2名退出，由2位備取取代。

有一位想替兒子報名卻因為兒子已41歲卻無法報名的父親就表示，只差一歲為何不能報名，希望市府能多舉辦幾場，戶所則請該位父親可以幫兒子到承辦年齡較長未婚聯誼的戶所報名。