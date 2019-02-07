防中國滲透 澳拒富商黃向墨入籍

2019-02-07

〔編譯陳正健／綜合報導〕澳洲《雪梨晨趨報》（ＳＭＨ）六日報導，澳洲內政部已取消中國億萬富豪黃向墨的永久居留權，並且拒絕他的入籍申請，以致他無法入境回到雪梨家中。黃為著名房地產開發商，對澳洲兩大主要政黨捐獻數百萬澳幣資金，據信他與中國共產黨關係密切，藉此促進北京的利益。

對兩大政黨捐獻數百萬澳幣

消息人士告訴《雪梨晨趨報》，黃向墨申請被拒入境是基於「人格因素」，以及對他在訪談中所提供訊息「可靠性」之擔憂。該報引用澳洲內政部說法，黃「不符合」居民資格，但未提及官方理由，澳洲內政部及移民部對此不予置評。此前，黃曾被控與中共中央統一戰線工作部關係密切，該機構被控在全球撒錢購買政治影響力，削弱反對力量。

黃過去十年來積極活躍於澳洲政界，近年成為最大的政治金主之一，他於雪梨擁有一棟豪宅，與執政黨自由黨前總理滕博爾、在野的勞工黨黨魁薛頓等要人都有合照。澳洲情治機關曾對政治菁英收取黃及中國富商周澤榮的獻金發出警告。

二○一七年底，勞工黨參議員鄧森被揭露收受黃的政治獻金，違反黨意支持中國的南海政策，並對黃通風報信其電話遭情報單位監聽，最後他被迫辭去黨務與議員職位。一八年，黃斥資近十億澳幣收購大連萬達集團在澳洲的兩個項目。

對黃向墨案，澳洲總理莫里森表示，他不對這類「敏感事務」置評，但外交部長潘恩試圖淡化此案可能損害澳中關係的臆測，稱這種事情時而發生，應該不會成為兩國討論的主題。有望在下次大選後成為總理的薛頓，則迴避是否要歸還政治獻金的問題。黃目前下落不明，無法作出回應，媒體報導他上個月曾去泰國。

《反外國干政法》通過後第一槍

近來澳洲憂心北京的間諜活動，去年通過了《反外國干政法》據信是劍指中國，該法定於三月一日生效。澳洲《時代報》指出，這是澳洲政府自去年展開反制中國干涉內政的一連串行動以來，首次針對與中國共產黨有關嫌疑人士出手。

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