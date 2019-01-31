國台辦謾罵蔡扮花旦告洋狀 陸委會反批中國不得體

2019-01-31

〔記者鍾麗華、蘇芳禾／綜合報導〕蔡英文總統近日來視察軍隊，並致函教宗指中國迄未放棄武力犯台，中國國台辦發言人馬曉光昨跳腳怒嗆「以武拒統、死路一條」，而民進黨當局領導人忽而裝成「大力水手」當網紅，忽而又扮演「花旦」告洋狀，不斷升高兩岸對立，煽動兩岸敵意。

對此，陸委會回擊，專制體制一貫漠視社會真實聲音，國台辦以戲謔及粗暴字眼謾罵，只是凸顯對民主社會運作的無知，毫無大國風範，非常不得體。

陸委會表示，中共一再以武力恫嚇威脅台灣接受其政治主張，破壞兩岸關係。蔡總統身為國家元首，肩負捍衛國家主權、守護民主自由的責任，視察慰勞及鼓舞三軍將士、向國際傳達政府主張是職責所在。

有中媒昨在國台辦例行記者會上，提到蔡英文指責中國不放棄武力威脅台灣，馬曉光稱，「中國人不打中國人。如果說威懾了誰，那當然是台獨勢力及其分裂活動」，「如果誰想對號入座，那只能自取其辱。」

對於國台辦的批評，民進黨立委王定宇指出，中國要併吞台灣，台灣要保護自己時，卻說我們以武拒統，這種壞鄰居永遠不懂得敦親睦鄰。

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