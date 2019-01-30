專家︰微信執行北京指令 操弄澳洲輿論

2019-01-30

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕除了華為之外，中國通訊軟體微信（WeChat）也引發西方國家有關散播假消息、影響輿論等多重威脅警戒。澳洲戰略政策研究所（ASPI）資深網路安全專家尤倫（ Tom Uren）警告，澳洲多達一五○萬微信用戶可能會受到錯誤訊息、審查、宣傳的影響，因為微信本身就是一個受到北京嚴密控制的社群平台，卻不像臉書、推特一樣受到澳洲政府監督。

尤倫表示，「微信尤其令人擔憂的是，它受到中國的審查和控制」，有時還會宣揚某些議題，是一種控制社會輿論的方式；澳洲政府應就微信如何在澳洲經營平台及其實際行為展開討論，讓其運作透明化。

澳洲《雪梨晨驅報》報導，澳洲聯邦政府透過選委會正與臉書、Google和推特溝通，以制定對付惡意散布不實訊息的辦法，但選委會卻未與微信母公司中國騰訊溝通過。

報導指出，微信透過複雜演算法，封鎖過濾具政治敏感和惡意誹謗的關鍵詞和影像；去年公布的研究報告指出，澳洲專門的微信新聞帳號幾乎沒中國政治和外交消息，偶有消息也服從中國官方立場。 澳洲國防部手機去年已禁止使用微信。

網路安全專家擔心，微信會被用來鼓勵海外中國僑民支持或反對特定政黨，就像二○一七年澳洲本納隆（Bennelong）補選時，和中共統戰部有關的澳洲公民，在微信上強烈批判工黨，指責前澳洲總理滕博爾對中國影響力採取強硬立場。

澳洲國立大學國家安全學院的負責人麥迪卡夫（Rory Medcalf）表示，北京想要降低澳洲對美國同盟的支持，在南海、人權等議題上中立化澳洲；澳洲最近的立法改變還有長路要走，才能降低選舉被直接影響的風險，「最大風險是利用含網路等宣傳，試圖影響選民想法」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/