交保嫌犯 改直接向院檢報到

2019-01-28

減輕員警負擔 不用到派出所報到

〔記者丁偉杰、錢利忠／綜合報導〕農曆春節將屆，內政部長徐國勇昨到嘉義市警察局節前慰勤時說，他是第一個內政部長跳出來為警察喊出爭取廢除「調度司法警察條例」，為警察打造尊嚴、平等的工作環境，目的是要與檢察官配合得更好，而不是彼此鬥爭，感謝法務部表達善意，至少日前行政院政務委員主持的協商會議，已決議交保的嫌犯免到派出所報到，由地檢署負責，確實減輕員警不少負擔。

法務部表示，調度司法警察條例修法研商已送至行政院，由政務委員羅秉成審查中，尚未定案，法務部與內政部初步討論的共識，未來若是地檢署的案子，交保後的嫌犯可能不用向派出所報到，而是改向地檢署報到，法院的案子，嫌犯則直接向法院報到，目的是要減輕警方的壓力，但包括住在偏遠地區的交保嫌犯到地檢署或法院的交通問題等，諸多待解決的細節都還在討論中。

徐國勇 爭取廢調度司法警察條例

近年來基層警察一再反映，勤務超時、業務超量，已有「血汗警察」之虞，警察勤務中，有法規依據的協助其他機關推行之業務達一百卅八項之多，更不論沒法規依據的職務協助。警察協助法院與檢察署看管交保人員，就是一例。

盼助檢警合作辦案 提升警察地位

徐國勇表示，他對「調度司法警察條例」未來的廢止或修正持開放態度，若修正後的版本有助提升檢警合作辦案，也能提升警察立於平等地位，他都能接受，檢警互助合作對提升偵辦刑案品質、維護社會治安的能量有所助益，這才是討論此條例存廢或修訂的最主要目的。

徐國勇也說，總統蔡英文很照顧員警權益，讓現職與退休的警消人員，能比照現役軍人及榮民，使用軍醫院及榮民醫院時，包括全民健保部分負擔費用全額減免等福利及優惠措施。

中央會努力照顧警、消同仁，打造有尊嚴的工作環境，讓警、消同仁有堅強後盾。徐國勇昨天由嘉義市長黃敏惠陪同訪視及慰勞嘉義市警察局時，做以上表示。

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