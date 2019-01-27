【數學解題】5年來最簡單 棄考一定會後悔

2019-01-27

〔記者林曉雲、吳柏軒、蘇孟娟／綜合報導〕今年學測數學科是近五年來最簡單的一份試卷，高中老師和補教老師認為，甚至有一、二題可用國中學習經驗解題，估十五滿級分的原始分數需達九十二分，比去年高兩分，公民投票、大腸癌篩檢、氣溫與咖啡銷量關連性等時事與生活均入題。

國中程度可解幾題 估高2分

台北市麗山高中老師黃靜寧表示，今年出現與國中課程銜接的試題，如多選第八題、選填Ｃ等題目，考生用國中的學習經驗即可作答，整份試卷沒有複雜計算，放棄數學考生「一定會後悔」。

北一女數學老師吳銘祥表示，單選題第六題考氣溫與咖啡銷售相關性，氣溫愈低，賣得愈好，融入生活習慣，讓寒天中應考的學生，答題時十分有感，只要看懂題目提供兩者相關係數為-0.99，便可利用線性函數推算，不需要繁雜的數據分析運算。

新竹女中數學老師楊伯軒說明，簡易題目運用「數感」即可解題，難題均在選填末頁，選填Ｃ操場問題，參考數值中提供 π 的概數，提供未來計算機融入的可能題型，今年試卷可讓學生知道「數學是有用的」。

得勝者文教老師解創智表示，前十題簡單易懂，中高程度考生幾乎可以「秒答」，沒有任何一題需要龐大計算，對中等程度考生有利。

台北市萬芳高中高姓考生表示，題型包括機率、三角函數等基本概念，計算題也不少，題目多了點變化。南湖高中考生林永宣則表示，觀念題比較多一點，計算大多出在選擇題，不是非選題，有一題有關公投計票，與時事比較相關。育成高中考生陳明揚笑說，試題滿簡單的，題目有圖表也有小短文，但沒特別難。

多基本概念 但魔鬼藏在細節裡

台中也有不少考生笑著出場，台中一中張姓考生指出，試題多基本概念運用，但不少題目「魔鬼藏在細節裡」，若沒注意到細節即答題，結果會是「天堂與地獄之別」。

蔡姓考生則指出，今年數學題目計算量少，還有不少時間可以檢查，但不少題目雖是簡單概念運用，卻設計小陷阱，讓考生很容易中計失分，考學生的細膩度。

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