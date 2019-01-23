掌摑事件 鄭麗君︰個人受辱事小 民主不容傷害

2019-01-23

〔記者陳昱勳／台北報導〕文化部長鄭麗君昨天遭到資深藝人鄭惠中以「不滿她推動去蔣化」為由打了一巴掌，鄭麗君事後在臉書以「個人受辱事小，民主不容傷害」為名發文回應，呼籲不要再複製暴力行為。

帶著五項好消息 出席餐會

鄭麗君說，她出席關懷演藝人員基金會主辦的資深藝人春節餐會，向資深藝人前輩們報告「五大好消息」，包括：文化部今年總預算占中央政府總預算突破百分之一，今年資深藝人相關補助預算額度也將倍增；全台四大資深藝人演出舞台今年陸續上線，也將鼓勵地方政府創造更多表演舞台；文策院預計上半年成立，百億國發基金將點火帶進民間投資，振興影視產業；今年中公視將成立台語頻道，提供更多演出機會；國家電影中心也已首度啟動電視史和廣播史整理。

雖被嚇到 反安慰大家放心

鄭麗君說，很遺憾的，餐會席間她在跟資深藝人陳松勇、周遊、常楓、石雋、文夏等前輩一一問候時，突有一位不認識的女士上前攻擊她，她雖被嚇到，但請各位朋友不用擔心，也謝謝現場許多資深藝人前輩即時給予安慰。

鄭麗君說，她相信自由民主是台灣最珍貴的價值，台灣社會有各種自由、多元的聲音，期待彼此能夠對話、討論，但萬萬不該以暴力形式表達意見。她受辱事小，但台灣得來不易的民主不容受到傷害。她呼籲台灣社會當下必須理性、冷靜面對衝突，回歸公共議題的討論，不要再複製任何暴力行為。

文化部也指出，中正紀念堂轉型必須充分回應轉型正義和國家首都發展願景兩大核心價值。轉型規劃報告包含中正紀念堂歷史背景回顧、文化部推動轉型之歷程、未來組織及空間轉型之相關規劃及修法程序等，方案待行政院初步研商、聚焦組織轉型方向後，文化部將啟動下一階段具體方案之公聽會。

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