離岸風電第三階段「區塊開發」 台產業鏈：應納國產化

2019-01-20

台灣風電初期競爭對手 就是中國

〔記者黃佩君／台北報導〕離岸風電第三階段「區塊開發」將於今年第一季公布，由於中國離岸風電產業快速崛起，國內業者呼籲區塊開發應納入國產化。風電葉片產業鏈聯盟秘書長、天力葉片總經理徐傑輝指出，國安會元旦納入八大基礎設施禁止中貨來台，包括能源，而台灣風電初期競爭對手就是中國，希望風電產業也符合國安政策。

盼風電產業納國安政策

離岸風電第二階段「潛力場址」開發，預計二○二五年完成五．五GW，後年陸續併網。至於二○二五年後第三階段「區塊開發」，相關草案之前曾納入國產化要求，場址已通過環評的開發商也可「加分」，但目前草案尚未完全拍板，將優先釋出已通過環評但尚未分配的四．五GW，預計完成公聽程序之後，於第一季公布機制。

防中滲透台灣能源基建

經濟部舉辦公聽會聽取業者意見，供應鏈業者不約而同表示，希望政府正視中國崛起速度，並在區塊開發納入國產化規定；除了維護本土產業發展機會外，也避免中國滲透能源基礎建設。

徐傑輝就指出，中國離岸風電發展力道強勁，台灣初期競爭對手將來自對岸，可能遭扼殺契機；因此，他建議，工業局及能源局應重新檢視風電產業國安面向，必須符合國安會政策。台灣複合材料工業同業公會也指出，風機涉及的產業面向相當多樣，帶動效果很大，希望區塊開發能延續國產化要求。

中國去年一躍成為離岸風電投資大國，據彭博NEF報告，去年全球離岸風力投資額二五七億美元（約台幣七七○○億）、年增十四％；而中國是投資成長主因，去年共十三個離岸風場開工，投資一一四億美元，建設難度最高的大豐H3風場已併網運轉。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/