美國外交政策全國委員會︰ 美台談貿易協定 正是好時機

2019-01-17

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國重量級智庫美國外交政策全國委員會（ＮＣＡＦＰ）週二公布報告，指出在中國對蔡英文政府將持續或提高施壓時，美國應藉此展現對台灣支持的實質及審慎訊號，協助台灣政府與民眾抗衡中國；蔡政府有政治意願解決與美國間，包括豬肉在內等長期貿易議題，現在「可能是雙方協商貿易協定的好時機」。

美應展現支持 反制中國壓力

這份報告由前美國在台協會主席薄瑞光（Raymond Burghardt）撰寫，發表ＮＣＡＦＰ代表團去年十一月底到十二月訪問台灣、中國、南韓、日本等地的調查結果。當時正值川習會達成貿易戰休兵九十天，亞洲外交及安全政策的領袖專家多認為，當中國強勢崛起、美中關係緊張升溫之際，美國更不應該減少在亞洲地區的政經影響力。

報告指出，距離台灣下次選舉只剩十四個月，中國「顯然沒有興趣」與蔡政府展開協商或任何官方接觸；受訪的中國人士認為，雖然台灣議題目前在美中關係上的排序很後面，但中國對川普總統不可預期的行事風格深感不安，擔憂川普在二○二○年美國總統選舉前，對台採取某種「中國不歡迎的行動」。

報告指出，未來數月，中國對蔡政府的施壓將持續，甚至提高，美國應該展現出對台灣支持的實質及審慎訊號，來協助台灣政府和民眾在面臨中國騷擾時可維持士氣；且在蔡政府有政治意願下，目前可能是美台洽商雙邊貿易協定的好時機，若難度過高，也可先從「投資協定」開始。

報告建議，中國應該放棄「開發中國家」地位，訪問中國一線城市或中企集團競爭者，都可清楚知道中國已不是開發中國家，如此虛偽不實，只會讓美國對中國未來國力的膨脹感到不安；美國應該完成及公布「印太戰略」報告，具體提出華府的亞洲目標，讓盟友間更清楚美國主張的全球和平與穩定願景。

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