抖音 恐成中國情蒐工具

2019-01-15

美智庫報告 營運商會將用戶資料傳回中國

〔編譯羅綺／綜合報導〕美國情報單位懷疑，中國華為網路設備留有「後門」，恐讓中國政府趁機從事間諜行為。美國智庫彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）報告指出，中國手機短影片分享平台「抖音」（TikTok）也有資安疑慮，營運商會將用戶資料傳回中國，恐成為中國蒐集情報的工具之一。

在美iPhone社交媒體下載量占30％

市場研究公司SensorTower指出，截至去年十月，抖音在美國iPhone手機社交媒體的下載量占三十％，超越臉書旗下的Instagram及Google的YouTube，如同讓中國的手機應用程式（App）擁有「前所未有的跨境覆蓋」。

彼得森國際經濟研究所指出，抖音會蒐集用戶資訊並傳回中國總部，中國政府可以「維穩」、「協助當局蒐集情報」為由，向企業索求用戶訊息，甚至利用數據製作更容易辨識西方面孔的監控軟體，或從用戶定位中取得西方軍事活動的情報。

報告指出，不少美國年輕軍人會穿著美軍軍服用抖音上傳自己的健身短片，影片中還可看到他們身上的身分標籤，不少拍攝地點都在美國軍事設施內，呼籲「不能讓抖音成為下一個華為，讓中國的情報單位有機會觸及西方社會」，西方國家必須重視中國ＩＴ企業帶來的新安全隱患。

呼籲防範成為「下一個華為」

中國官媒「環球時報」回擊稱西方國家以雙重標準「妖魔化」中國社群軟體，不論抖音或華為的產品和軟體做得多好，多受歡迎，他們都有一個「邪惡的原罪」，就是來自「紅色中國」，這個西方意識形態上的「敵人」。

小辭典》抖音 中國影音「鴉片」

「抖音」（TikTok）是來自中國的一款短影片社群應用程式（App），內建特效，使用者可錄製、上傳15秒的短視頻及15秒到60秒的長視頻，也可對他人影片留言，吸引不少尋求「15秒成名」的年輕族群；前年8月，抖音創建國際版抖音TikTok，在多個國家的App Store或Google Play安裝排行與YouTube、Instagram常居前3名。

抖音的母公司「北京字節跳動科技」去年11月獲得日本軟銀投資，估值膨脹到750億美元，一舉超越優步（Uber）的720億美元，躍居全球最大的獨角獸。

為吸引大眾關注，使用者常做出一些高難度或獵奇的動作，引發多起模仿受傷案件，被西班牙媒體批評是「21世紀的鴉片」。（編譯羅綺）

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