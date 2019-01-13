焦點評論》近平狠過小平

2019-01-13

記者鄒景雯／特稿

中共總書記習近平在月初發表「習五條」，倡議要「探索『兩制』台灣方案」，儼然已經成為二○一九年對台工作的起手式；這個命題針對的不只是台灣政府，而是全體台灣人，包括所有反對黨在內，何況國民黨認為明年很有機會可以重返執政，當然無可迴避。

基於這一點，朝野政治領袖對於習兩制的認識，應該排在兩黨內戰之前，優先展開研究，否則當中國正式出招時，估計台灣也同時進入了選季，則這麼多競逐大位者，如果不是胸有成竹，如何在有能力捍衛國家的競爭上一較長短？

習近平在元月二日的講話，重申「海峽兩岸同屬一個中國」，也強調了「共同謀求國家統一的九二共識」，並且進一步延伸鄧小平在一九八三年提出解決台灣問題的「鄧六條」，公然指出要兩制台灣。如果做一些基本功課，把鄧小平對兩制的描繪，與習近平著手的兩制內容，做個對照，恐怕會發現，習近平比鄧小平還要狠，兩制的空間已經大為緊縮。這個訊號，台灣人不能懵懂不察。

鄧小平當年對著楊力宇解釋的一國兩制構想，有一些原則是延續性的，必然貫穿在習近平的思維之中，包括鄧小平認為制度可以不同，但在國際上代表中國的，只能是中華人民共和國；換句話說，表面上講一國不是誰吃掉誰，但是「中華民國」沒有了；其次是不贊成台灣「完全自治」的提法，鄧直陳「完全自治」就是「兩個中國」，而不是一個中國。明言了自治不是沒有限度的。

儘管說了醜話，鄧小平還是端出了一些有別於其他省市的「特殊待遇」作為招攬，例如：司法獨立，終審權不須到北京。台灣可以有自己的軍隊，只是不能構成對大陸的威脅。大陸不派人駐台，不僅軍隊不去，行政人員也不去。台灣的黨、政、軍等系統都由台灣自己來管。中央政府還要給台灣保留名額等等。

然而，回頭看習五條，以上這些全部沒有了，不但文字沒有了，框架脈絡也全都沒有了。習近平反而增列了一連串兩岸制度上的「共同」，而非不同，包括共同市場、經貿合作、基礎設施、能源資源、行業標準全要相通，這些都是入骨的一制，哪來的兩制？可以說兩制其實已經名存實亡。

更有趣的是，鄧小平當年點名由國民黨與共產黨進行兩黨平等會談，實行國共第三次合作，雙方達成協定即可正式宣布，固然是因為當年民進黨尚未成立，青年、民社兩黨是花瓶黨，不足掛齒。而習近平這次則是倡議在九二共識、反台獨的基礎上，由兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士展開「民主協商」，表面上對象擴大了，實則是排除泛綠陣營，依舊鎖定以國民黨為首的泛藍紅板塊，並且意圖民間包圍官方。國共遺緒，數十年來沒有變過。被中國歷任領導人認定為商談統一的首選，這對國民黨在台灣的生存發展是好事嗎？恐怕應該要有所處理。

即將而來的總統大選，脫不了這些考題，都要儘早準備。

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