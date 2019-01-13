波蘭逮華為間諜 美中科技冷戰擴大

2019-01-13

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕中國科技鉅子華為（Huawei）的波蘭主管王偉晶爆發涉及替中國情蒐的間諜案，引發國際震撼，對中國業者潛在網路間諜的擔憂升高；歐洲今年將有更多國家展開5G通訊頻譜拍賣，在美國川普政府力促封殺華為、中興通訊（ZTE）等業者設備下，歐盟擬強化檢查中國科技業者潛在的安全風險，反映歐洲已成為美中科技冷戰角力的測試場。

中國外交部十一日深夜回應，稱「高度關注」王偉晶被波蘭國內安全局（ISA）逮捕事件。中共鷹派黨媒《環球時報》也發表社評，質疑「波蘭有什麼好偷」，指波蘭抓華為員工背後有美國身影，在加拿大抓華為財務長孟晚舟之後的敏感時期，存在「波蘭逞能博取美國讚賞」可能。

華為立即解雇 澄清與公司無關聯

華為公司十二日發表聲明，指華為波蘭代表處員工王偉晶「因個人原因涉嫌違反波蘭法律，而被逮捕調查」，與華為並無關聯。且鑑於該事件對華為全球聲譽造成不良影響，華為已終止與王偉晶的僱佣關係。

波蘭國營電台Polskie Radio24報導，歐盟透過發言人表示：「歐盟執委會將和波蘭政府聯繫，獲取更多資訊。」華為和中興通訊的設備存在開「後門」、讓中國政府用以從事間諜活動的顧慮，川普政府去年起就不斷向從日本至德國、加拿大的盟友示警，華為設備可能幫助北京滲透全球電信網路，增加監視和間諜活動。

彭博分析，沒有跡象顯示華為波蘭間諜案存在政治動機，波蘭是美國堅定盟友，也採納川普式民族主義和保護主義，在資金上依靠歐盟、在安全上仰賴美國，其境內有美軍駐守；歐洲兩難在於須設法發展自身基礎建設，對待華為的政策出現分歧。

英國、法國、德國和挪威等國公開表達對下一代行動通訊5G網路採用華為設備的疑慮，而西班牙、葡萄牙、匈牙利等國卻一直採取較歡迎中國參與的態度。不過，繼德國、法國、英國之後，挪威、比利時、波蘭、匈牙利等歐洲小國，也開始考慮是否要排除華為4G、5G設備，使得與美國結盟的歐洲國家數量，遠遠超過選擇中國結盟者。

捷克建議勿用華為 中國警告將報復

傾中的捷克總統齊曼（Milos Zeman）近日受訪表示，捷克國家網路資訊安全局上月報告建議勿用華為和中興通訊的軟硬體，但一些捷克官員已接獲中國將採取「報復措施」的警告。波蘭ISA發言人札林（Stanislaw Zaryn）以英文在推特公布華為間諜案時，註記「@」對象包括美國中情局（CIA）、聯邦調查局（FBI）、國務院和國務卿龐皮歐、北大西洋公約組織（NATO）新聞單位。

另，路透報導，華為加拿大公司負責企業事務的資深副總裁布萊德雷（Scott Bradley）任職七年多後宣布離職，未透露原因；但華為加拿大公司總裁李紅波給員工的備忘錄中表示，布萊德雷將擔任華為特別顧問，在「需要時」協助公司。布萊德雷曾任加拿大5G委員會主席，推動使用5G高速無線通訊技術。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/