蔡：蘇3強項 符合台灣需要

2019-01-12

對新院長最大期待 「施政務必讓人民有感」

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長賴清德昨率內閣總辭，蔡英文總統隨後召開記者會宣布由蘇貞昌接任閣揆，啟動內閣改組。蔡總統強調，蘇貞昌三強項為經驗、魄力與執行力，完全符合這個階段台灣的需要。而她對新院長最大期待，「就是施政務必讓人民有感」。

蘇有經驗、魄力與執行力

蔡總統指出，她交付給行政院長工作是一棒接一棒，前行政院長林全打基礎、賴清德拚執行，也為國家的未來做了很多規劃，準備接任的蘇貞昌施政重點，就是要更強力地來壯大台灣。執政前半場已在改革、建設和經濟發展上做出成績，後半場就是把做出來的成果，真正分享給台灣人民。

總統強調，面對美中貿易戰的經濟衝擊，以及中國步步進逼，強加「一國兩制」，台灣的民主與發展必然受到一定程度的挑戰。過去兩年多來，政府所做的經濟轉型、投資台灣、新南向政策、國防自主等，就是在面對國際變局時，能把挑戰轉化成機會所做的準備。

蔡英文表示，執政團隊不僅要實踐「壯大台灣」承諾，更要在社會分配、弱勢者照顧，以及受變局影響的人身上放更大的心力。在堅持改革成果之餘，必須在內政、經濟、國防、外交等各個領域，持續強化自身的實力與自信。「二○一九年是拚民生、護民主、守主權的一年。」

蔡英文說，為守護民主、堅持主權，身為總統，必將帶領台灣，堅定發聲，奮起抵抗。而在拚民生的工作上，她會與蘇貞昌分工合作，也相信蘇貞昌幾十年的從政經驗，會掌好、掌穩行政院的舵，和她一起帶領台灣在世界變局當中克服難關，勇往直前。

總統指出，選後她和蘇貞昌有過深入直白的討論。「蘇院長輸過，所以他比任何人都知道，這一次我們輸在哪裡。知道輸在哪裡，就知道要從哪裡爬起來。」 拚民生、護民主、守主權，這一連串的挑戰，就是需要蘇貞昌這樣的老手一起來拚。她與蘇貞昌會一起為台灣「衝衝衝！」

蔡總統也肯定賴清德用「做實事」態度，認真紮實地投入改革與建設工作，完成很多重要的施政成果。當中，有許多複雜、艱難的挑戰，但賴清德始終以最堅定的意志及使命感，儘管滿身傷痕，仍然堅持崗位到最後一刻。雖然離開閣揆職務，但她相信賴清德仍會關心台灣，仍是台灣隊的一員，未來為了台灣，還是會一起打拚。

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