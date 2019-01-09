白宮回應習近平 籲北京停止脅迫台灣

2019-01-09

美國安會發言人馬奇斯發文挺台

〔記者呂伊萱、蘇永耀／台北報導〕中國近期升高對台促統壓力，美國白宮國安會發言人馬奇斯在六日發文挺台，強調美國拒絕以威脅或使用武力威嚇台灣人民。蔡總統昨晚透過臉書表示，這證明美國是台灣最重要的國際盟友，台美之間堅實的夥伴關係，可以為區域和平穩定貢獻很大的力量。

蔡總統：證明美國是最重要盟友

中國國家主席習近平二日發表「告台灣同胞書」四十週年紀念談話，提出「習五條」，除談論九二共識，並拋「探索兩制台灣方案」，將九二共識連結到一國兩制，同時也未放棄使用武力。習的談話顯示對台政策更為緊縮。

蔡英文總統當天召開記者會強調，台灣絕不會接受「一國兩制」，這也是「台灣共識」。蔡總統也重申她在元旦談話的「四個必須」做為回應，包括：中國必須正視中華民國台灣存在的事實、必須正視兩千三百萬人對民主自由的堅持、必須以和平對等的方式處理雙方間的歧異、必須是政府或政府授權的公權力坐下來談。

習緊縮對台政策 不放棄使用武力

美國參議員甘迺迪等多位參、眾議員紛紛以推特發文聲援台灣，呼籲中國停止對台威脅 ，強調美國國會對台支持堅定不移。美國參議員賈德納還說，他推動的「亞洲再保證倡議法案」（ARIA）立法生效後，將儘速在新一屆國會再度提出「台北法案」（TAIPEI Act），進一步協助台灣拓展國際活動空間。

繼美國國會部門發聲後，美國白宮國安會發言人馬奇斯六日在推特上連續發表兩則推文，轉發《華盛頓郵報》報導，並強調「美國拒絕威脅或使用武力迫使台灣人民。任何解決兩岸分歧的問題都必須是和平的，並且要基於雙方的意願」。馬奇斯也向中國喊話，呼籲「北京應停止其脅迫行為，並恢復與台灣民選政府之間的對話」。

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