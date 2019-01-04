蔡英文拒一國兩制 國台辦直接點名痛罵

2019-01-04

陸委會反擊：謾罵規避事實

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國國家主席習近平前天發表五點對台講話，提出「探索一國兩制台灣方案」，同時倡議在「九二共識、反台獨」基礎上，進行政治談判，蔡英文總統回應，台灣絕不接受一國兩制。中國國台辦昨天直接點名批判蔡總統，陸委會回擊指出，國台辦企圖以謾罵我國家領導人，規避蔡總統客觀指出台灣人民不接受「一國兩制」的事實。

國台辦：蔡暴露兩國論本質

國台辦結束二年多來對蔡總統的「聽言觀行」立場，直接點名批判施壓。國台辦昨以發言人馬曉光回應記者詢問方式表示，「蔡英文言論完全暴露了其頑固，堅持『兩國論』的政治本質，充分說明民進黨當局是兩岸衝突的製造者，台海和平穩定的破壞者，台灣人民利益的加害者。」

馬曉光說，正當習近平重要講話引發全體中華兒女熱烈反響和強烈共鳴之際，「民進黨當局領導人蔡英文卻大放厥詞，赤裸裸地宣示其兩國論分裂立場。違逆兩岸同胞改善發展兩岸關係的意願，進一步煽動兩岸對立，破壞兩岸關係和平發展局面。」

陸委會副主委兼發言人邱垂正強調，台灣人民從不接受「一國兩制」，國台辦發言人的應詢稿件再次證明我們所擔憂的嚴肅問題，亦即中共定義的「九二共識」就是邁向統一後的「一國兩制」。

邱垂正表示，政府和朝野政黨「拚民生、護民主、守主權」，一起打造中華民國未來的共同努力都被北京當局視為「兩國論」，此舉只證明北京當局無法面對中華民國仍然存在的客觀事實，更證明了其欲以「一國兩制」消滅中華民國的野心。

邱垂正指出，堅持中華民國主權是台灣社會的共識，蔡總統提出的「四個必須」、「三個防護網」，是守護台灣的重要保障。中共對台侵犯主權的進程已擺在眼前，其領導人談話更強調不放棄武力犯台，絲毫不尊重台灣二千三百萬人民的感受與選擇。中共此種昭告天下、強逼台灣接受的單邊、霸道行徑，我們絕不會妥協。

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