習版九二共識 陳明通：就是消滅中華民國

2019-01-04

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國國家主席習近平在「告台灣同胞書」四十週年紀念對台講話，定調「九二共識」，新增「謀求國家統一」內涵，陸委會主委陳明通昨天召開記者會還原「一九九二年香港會談歷史真相」。他說，「沒有所謂九二共識」，各種曖昧、模糊的通關密語禁不起時間考驗。九二共識現已成一中原則加上統一，北京以各種詭辯方式來虛構九二共識，目的就是要消滅中華民國。

曖昧通關密語 禁不起時間考驗

陳明通強調，他研究香港會談將近二十年，沒人比他更了解九二共識的來龍去脈。他解釋，一九九二年北京藉協商兩岸文書驗證，要求台灣接受「兩岸同屬一中」，當時李登輝政府準備兩套談判方案爭取「一中各表」，先推出的方案是接受「一中原則」，但對「中國」涵義認知各有不同，在簽署協議時，我方以「中華民國八十一年十月三十日」作為時間註記，北京無法接受，談判破局。

第二方案即以口頭表述直接講出我方主張的「中國」即為「中華民國」，由海基會發佈新聞稿並去函海協會，表達我方將以「國統會」通過的「一個中國」涵義做為表述方式，北京也未接受，只認定我方提的第一方案，可接受我方口頭表述，但迴避書面簽署有中華民國的時間註記，我方並未接受，協商再度破局，最後不了了之。

有如青冥劍 結果引發腥風血雨

陳明通說，九二共識事關重大，不能模糊以待，近三年來，「人家牌越打越清楚」，北京就是要消滅中華民國。如果用賽局理論來分析，最後預測自己會輸，「第一時間就不要跳進去」。他並質疑前總統馬英九講一中各表，「在習近平面前為什麼不敢講？」

他說，九二共識被不斷賦予新意義後，就變成比拳頭，「誰的拳頭大，誰加進的意義就多」，問題本質就是北京無法面對中華民國。前陸委會主委蘇起創造這個名詞本是一番好意，卻引來更大爭議，就像臥虎藏龍電影中的青冥劍，如不要它就丟到海裡就好，結果卻引發腥風血雨，最後連男主角都掛了。

台灣老百姓決心 北京切勿低估

陳明通強調，北京要統一台灣，完成祖國統一，這是中國的三大歷史任務，從毛澤東以降，沒有改變過。他也坦言，兩岸關係發生的轉變，超乎他的想像，情勢越來越複雜與困難，呼籲北京應將心比心、換位思考，不該強加政治框架，但也不要低估台灣老百姓的決心，以及台灣政府的堅定意志。

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