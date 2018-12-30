質疑突襲式判決 高志鵬將聲請釋憲︰恐龍法官應迴避

2018-12-30

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前民進黨立委高志鵬被控與助理收賄關說案，最高法院駁回上訴，審判長是當年獲馬英九提名出任大法官、後來被發現是「恐龍法官」主動要求免予提名的邵燕玲。高志鵬昨受訪指出，將與律師討論後聲請釋憲，也希望能夠討論法官迴避問題，否則像他的案子，很多人認為法官與他之間有恩怨，法官應該聲請迴避。

高志鵬擔任第六屆立委時，被控藉關說國有非公用市場用地承租價購案，收取業者五十萬元政治獻金，更二審被依圖利罪判刑四年六月，褫奪公權四年，最高法院廿六日駁回上訴定讞。高志鵬日前也說，助理拿兩百萬酬勞、給老闆五十萬，出了事還可以推給老闆，只要轉作汙點證人就沒事，助理索賄、老闆要坐牢，未來將提起非常上訴與再審。

「每次開庭，法院都應該要告知罪名，這是重要程序，絕對不能因為被告實質辯論就免除法院責任，這是重大瑕疵。」高志鵬指出，一審時判圖利罪，上訴台中高分院改判無罪，更一審採實質影響力說，依收賄罪判刑，更二審回歸圖利罪論處。不過最高法院判決時，卻說以前已經講過涉犯什麼罪，這次不用再講，難道以前調查過的案件就不用重新調查嗎？每次開庭都應該要重新告知罪名，這是被告的防禦權，也是律師的辯護權，法院應該要盡到這個責任。

他質疑這是突襲式的判決，這次最高法院的判決存在釋憲空間。他會跟律師研究後提出釋憲，整理修法配套，希望能一定程度平反。

本案審判長邵燕玲二○一一年獲得前總統馬英九提名出任大法官，時任民進黨團幹事長的高志鵬痛批馬英九提名「恐龍法官」邵燕玲當大法官是「侮辱人民」，邵因引發爭議，最後主動要求免予提名。高志鵬表示，現行規定雖然法官可以自行聲請迴避，不過規範籠統，不夠明確，如果因為他的案子，未來能修改相關規範，修得更明確，可以一定程度保護當事人，否則很多人像他一樣，被判得不明不白。

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