法官彭凱璐 安胎仍研讀浩鼎卷證

2018-12-29

以生技術語對答如流

〔記者黃捷／台北報導〕浩鼎貪污案受命法官彭凱璐，審理期間意外懷孕，還曾在開庭時大出血，緊急接受安胎治療，但就算臥床休息，她仍抱著浩鼎案資料研讀。她面對總身價破億的六名辯護律師，不但沒被牽著鼻子走，還能以生技專業術語與被告、證人對答如流，連翁啟惠都對她表示敬佩。

卅五歲的彭凱璐政治大學法律系、企業管理研究所畢業，司法官訓練所四十八期結業。彭凱璐不曾躍上新聞版面，但同事、長官、交手過的檢察官及律師，個個都替她的審判品質掛保證。

彭凱璐去年一月抽到社會矚目的浩鼎案，她原預定年底審結，希望盡快給大眾交代，春節期間都不敢休息，埋首堆積如山的卷證中奮鬥，但計畫趕不上變化，三月發現懷孕，雖是意外驚喜，卻也打亂原來的步調。

為了不讓浩鼎案影響其他案件進度，彭凱璐每天在法院加班到深夜，回家後仍繼續熬夜工作，直到五月某次開庭大出血，她才嚇得請假休息，接受安胎治療，驚險保住寶寶。

彭凱璐安胎期間躺在床上，利用時間研讀國家圖書館期刊，培養生技基本知識，今年一月平安生產，兩個月的產假仍不忘工作，她請書記官掃描書狀，方便在月子中心閱讀。

儘管工作再忙，彭凱璐仍堅持當個哺乳媽媽，「這是我目前唯一能給、最全心全意的愛」。她說，有了小孩以後，生活不能再只有工作，審理浩鼎案最大收穫，就是學會如何在工作與家庭間取得平衡。

宣判前一天，彭凱璐也在臉書上精神喊話：「今年多了一個母親的角色，不妨跟著孩子的笑聲，調整腳步，讓自己好好放假，陪陪沒時間陪伴的女兒，希望充電後的自己，繼續保有對於工作與生活的熱忱。」

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