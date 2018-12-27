韓喊中資買房 「北漂族更回不了家」

2018-12-27

〔記者徐義平／台北報導〕新任高雄市長韓國瑜喊出開放「中資」買房，學者憂心指出，一旦對中資買房開大門，恐將炒高高雄房價，韓國瑜選前念茲在茲的「北漂族」回高雄更買不起房、更回不了家；且開放中資買房不是簡單的拚經濟問題而已，還事關國安議題、移民政策及居住權等問題，台灣有辦法吸納大量的投資移民嗎？甚至社會資源能夠應付得來嗎？都是值得深思與討論的問題。

學者：還有國安 居住等問題

內政部表示，陸委會早在二○○二年就修法開放中資取得我國不動產，由禁止改為許可制；對中國自然人買房有所謂的「五四三條款」，即貸款成數最高五成、一年最多在台停留四個月及三年內不能移轉；另加上每年許可取得不動產土地十三公頃、建物四百戶上限的短期總量管制，及土地限制在一千三百公頃、建物兩萬戶為上限的長期總量管制。

官員指出，從二○○二年開放至今年第三季，累積僅近五百件，主因應該是前幾年中國房市泡沫，中國人透過「合法管道」來台買房的投資意願不高。

景文科技大學財務金融系副教授章定煊質疑，開放「中資」來台買房，只有錢進得來、人沒有進來，絕大多數就是「炒房」，一旦炒高高雄房價，北漂族更回不了家。

他直言，全面開放中資來台買房，只有三種人會受益，第一個是手中餘屋多的建商、第二個是地主、第三種是中資，炒高房價後便獲利了結，留下來的是更買不起房的台灣人。

政治大學特聘教授張金鶚警告，這不是簡單的拚經濟問題，還有國安議題、移民政策及國人居住權等問題，一旦全面開放，台灣有辦法吸納大量的中國移民嗎？社會資源能夠應付得來嗎？香港就是前車之鑑。

瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛分析，自前年底起，中國為阻止資金外逃，就緊縮中資海外投資管控，中資在全球炒房、獵樓景況已不復見；加上台灣房市租金投報率低、資本利得稅高等限制，若中資真蜂擁來台買房恐怕是別有目的。

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