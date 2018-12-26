獨斷聘管惹議 教長葉俊榮下台

2018-12-26

葉遞辭呈 賴揆寫下「勉予同意」

〔記者陳鈺馥、蘇永耀／台北報導〕教育部長葉俊榮前天臨時宣布「勉予同意」前國發會主委管中閔接任台大校長，並行文台大同意聘任。總統府、行政院對其宣布的時機表達錯愕，行政院長賴清德昨午約詢葉俊榮了解狀況；葉則表明會扛起政治責任，昨日赴政院時當面遞辭呈，行政院長賴清德在辭呈寫下「勉予同意」，予以批准。

台大校長遴選遭爆出資訊未揭露、未利益迴避等爭議，教育部要求補正程序卻屢遭台大遴委會拒絕。葉俊榮七月接任教長，發文要求補正同樣被拒，台大更提出訴願。葉俊榮前日卻突然宣布「勉予同意」台大聘任管為校長，引發爭議。

執政黨立委被動獲知 府：應檢討

對於葉俊榮逕自召開記者會宣布同意聘管，蔡英文總統昨早有請賴清德院長到官邸交換意見。總統府發言人林鶴明轉述，總統認為，教育部這樣處理，讓大家措手不及，尤其讓執政黨教育立委等被動獲知訊息，顯然需要檢討。

黨政人士透露，九合一選後葉俊榮試圖向總統府表達要直接處理的態度，但總統認為本案既已進入訴願程序，應循法律程序處理並依結果再做決定。葉的決定確實讓總統第一時間感到錯愕。

賴揆受訪則說，公立大學校長任免是教育部權責，但行政院有權責了解各部會決策。葉昨午赴政院面見賴揆，當面遞出辭呈；傍晚政院秘書長卓榮泰召開記者會，宣布院長已批准辭呈。

訴願下月有結果 不解為何先放行

卓榮泰指出，葉部長至行政院與院長進行深談，一開始就拿出書面辭呈，主動表示這一次的決定，造成輿論爭論，對行政團隊造成困擾表示抱歉，不過葉重申基於教育部權責、台大學生權益及大學自主原則，最後做出此決定。葉也在辭呈中表示為處理台大校長遴選擔起完全政治責任，賴院長與葉談完後，「勉予同意」准辭。

對於整個事件，行政院則表示尊重教育部基於權責所做決定。不過，卓榮泰也指出，目前台大訴願程序還在進行，明年一月結果就出爐，不懂為何硬要在此時做決定。

對於未來新教長是否推翻葉的決定？卓榮泰則指出，葉表示教育部已行文台大同意聘任，既是教育部權責，也就是葉對外所說，「往後看不到有任何理由，會去改變這個狀況」！

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