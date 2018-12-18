2018-12-18

記者邱燕玲／特稿

九合一選舉結束快一個月了，但民進黨的檢討似乎還切不到重點，執政團隊做了很多事，結果引來更多的質疑。如果不認為這次敗選有錯、不能面對自己的錯誤，只想另謀途徑追求形式上的加分，支持者還是無法釋懷，重新再起的方向也可能走偏。

選後執政高層很明顯要與柯文哲合作，其實要合作也不是不可以，眾人都能理解，但選前才批柯，選後立即愛柯，速度之快讓人難以接受，且沒有經過說服、論述的過程，就來個急轉彎，只會讓人覺得一廂情願。其次是為什麼要與柯文哲合作？民進黨想的就是二○二○勝選，覺得不合作就贏不了，「勝選」已成為民進黨當權派的重要價值。

柯Ｐ與蔡英文總統會面時，把大巨蛋的燙手山芋丟給中央，中央還允諾協助。一旦協助柯文哲解決大巨蛋難題，柯Ｐ不會對外宣揚他「解決問題的能力」嗎？大巨蛋如此高難度的問題都能解決了，還能不選總統嗎？

民進黨追求二○二○勝選要與柯合作，卻不看看柯文哲代表的是什麼價值，不問支持者要不要、應不應該合作，九合一敗選後，民進黨與選民的距離更加遙遠。勝選可以是目標，但不應該成為價值。

民進黨中生代共推卓榮泰參選黨主席，提出「三好」要讓民進黨重新出發，老實說只看到一堆口號，看不出重點是什麼，反而游盈隆點出民進黨慘敗的最大原因是中央執政表現，直指問題核心。接下來兩人要在政見發表會上比一比，希望兩人不迴避敗選檢討，能提出民進黨真正應該有的態度與價值。

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