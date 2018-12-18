抗中國滲透 長老教會倡「防衛性民主」

2018-12-18

〔記者呂伊萱／台北報導〕長老教會昨呼籲台灣社會放下成見，團結面對中國滲透。長老教會也提議，當中國利用台灣民主制度破壞民主，台灣應思考建立「防衛性民主」，防止中國政府瓦解台灣辛苦建立的民主自由。

長老教會總會議長薛伯讚、總幹事林芳仲與總會原宣幹事歐蜜偉浪昨召開記者會，發表「以愛與包容在民主的道路上勇敢向前行」聲明，呼籲社會以台灣為主體，團結面對中國滲透。

薛伯讚說，台灣基督長老教會曾於一九七七年發表《人權宣言》，籲請政府「使台灣成為一個新而獨立的國家」，經過四十一年，台灣有民選的總統、軍隊、土地，也是一個追求民主自由的國家，但面對成為邪惡帝國的新世界霸權「中國」多年的文攻武嚇，長老教會對台灣社會發展感到憂心。

期盼研擬法案 建立全國性的防衛機制

長老教會也說，從十一月選舉可發現中國利用台灣民主制度操弄民主，台灣社會應該思考建立「防衛性民主」機制。林芳仲認為，台灣目前在防衛性民主機制做得還不夠，期盼台灣如美日澳等國，研擬相關法案，建立全國性的防衛機制。

長老教會表示，應以「台灣」為主體思考，團結面對中國的滲透和分化，繼續努力以「台灣」為國名參與國際，使台灣走向世界，呼籲全體台灣人民放下成見，以愛與包容克服中國的威脅及孤立，走向新而獨立的國家。

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